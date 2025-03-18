Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích từ khóa, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để xây dựng chiến lược SEO hiệu quả.
Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động SEO on-page và off-page, bao gồm tối ưu hóa nội dung website, xây dựng backlink chất lượng, quản lý mạng xã hội.
Sử dụng các công cụ SEO để theo dõi, phân tích hiệu quả chiến dịch và báo cáo kết quả định kỳ.
Quản lý và tối ưu hóa website để cải thiện thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.
Đề xuất và triển khai các chiến lược SEO mới nhằm tăng lượng truy cập và chuyển đổi.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty (Marketing, Content, Sales,...) để đảm bảo chiến lược SEO phù hợp với mục tiêu chung.
Nghiên cứu và cập nhật kiến thức về SEO, các thuật toán tìm kiếm và xu hướng mới nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SEO.
Hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc SEO, thuật toán tìm kiếm của Google và các công cụ tìm kiếm khác.
Thành thạo các công cụ SEO như Google Search Console, Google Analytics, Ahrefs, SEMrush, Moz…
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày hiệu quả.
Kỹ năng viết tốt, khả năng sáng tạo nội dung và tối ưu hóa nội dung cho SEO.
Có kinh nghiệm làm việc với các website thương mại điện tử là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao và đáp ứng tiến độ.
Khả năng giao tiếp tốt, chủ động và nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 134, đường Nguyễn Văn Kỉnh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

