Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Cartenpump
- 15 đường số 8, khu nhà ở Bình Chiểu, Khu Phố 2, P.Bình Chiểu, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành máy móc thiết bị cho khách hàng.
Xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong Công ty.
Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc .
Hỗ trợ kho sắp xếp, kiểm đếm hàng hóa khi cần thiết
Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.
Báo cáo định kỳ công tác sửa chửa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu độ tuổi: Dưới 28 tuổi
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
Am hiểu nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý nhóm tốt
Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt
Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc
Có kinh nghiệm xử lý kỹ thuật điện là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 8-11 triệu (Thỏa thuận theo năng lực làm việc) + Lương KPIs
Được cung cấp đầy đủ các phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.
Xét tăng lương phù hợp với đánh giá năng lực.
Có 12 ngày phép/năm; Sau 2 tháng thử việc được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động.
Thưởng lễ, Lương T13, thưởng cuối năm, Team Building theo chính sách công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
