Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Cartenpump - 15 đường số 8, khu nhà ở Bình Chiểu, Khu Phố 2, P.Bình Chiểu, TP Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Lắp đặt, sửa chữa, bảo hành máy móc thiết bị cho khách hàng.

Xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong Công ty.

Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc .

Hỗ trợ kho sắp xếp, kiểm đếm hàng hóa khi cần thiết

Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết.

Báo cáo định kỳ công tác sửa chửa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu độ tuổi: Dưới 28 tuổi

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

Am hiểu nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý nhóm tốt

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt

Có phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm trong công việc

Có kinh nghiệm xử lý kỹ thuật điện là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-11 triệu (Thỏa thuận theo năng lực làm việc) + Lương KPIs

Được cung cấp đầy đủ các phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.

Xét tăng lương phù hợp với đánh giá năng lực.

Có 12 ngày phép/năm; Sau 2 tháng thử việc được tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động.

Thưởng lễ, Lương T13, thưởng cuối năm, Team Building theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Huy Thành

