Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra theo dõi các hệ thống kỹ thuật, nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả, tiết kiệm.

- Ngăn ngừa, sửa chữa các sự cố liên quan đến kỹ thuật trong tòa nhà và báo cáo kết quả thực hiện.

- Báo cáo kịp thời các sự cố lớn trong công việc cho Trưởng BQL/ Tổ trưởng kỹ thuật, đồng thời nhanh chóng tiến hành cô lập hoặc khắc phục sự cố để hạn chế thiệt hại theo hướng dẫn của Tổ trưởng kỹ thuật/ Phòng kỹ thuật.

- Theo dõi việc sửa chữa liên quan đến các hệ thống kỹ thuật bao gồm: lập sổ theo dõi, giám sát việc sửa chữa, ký vào biên bản nghiệm thu các nhà thầu bảo trì, thi công,...

- Sửa chữa, thay thế các linh kiện nhỏ trong hệ thống kỹ thuật: CB, công tắc, bóng đèn, van nước,...

- Thực hiện công việc bảo trì các hệ thống kỹ thuật theo quy trình đã duyệt.

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng kỹ thuật/ Trưởng BQL hoặc của Phòng kỹ thuật.

Yêu Cầu Công Việc

- Tuổi từ 23t – 40t

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Kỹ thuật (Điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí, xây dựng, ...)

- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên là lợi thế

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chịu khó trong công việc.

- ưu tiên biết sử dụng vi tính văn phòng..

Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc vui vẻ, năng động

• Đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Bộ luật Lao động.

• Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,... cùng các phúc lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển

