Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 82 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra theo dõi các hệ thống kỹ thuật, nhằm đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu quả, tiết kiệm.
- Ngăn ngừa, sửa chữa các sự cố liên quan đến kỹ thuật trong tòa nhà và báo cáo kết quả thực hiện.
- Báo cáo kịp thời các sự cố lớn trong công việc cho Trưởng BQL/ Tổ trưởng kỹ thuật, đồng thời nhanh chóng tiến hành cô lập hoặc khắc phục sự cố để hạn chế thiệt hại theo hướng dẫn của Tổ trưởng kỹ thuật/ Phòng kỹ thuật.
- Theo dõi việc sửa chữa liên quan đến các hệ thống kỹ thuật bao gồm: lập sổ theo dõi, giám sát việc sửa chữa, ký vào biên bản nghiệm thu các nhà thầu bảo trì, thi công,...
- Sửa chữa, thay thế các linh kiện nhỏ trong hệ thống kỹ thuật: CB, công tắc, bóng đèn, van nước,...
- Thực hiện công việc bảo trì các hệ thống kỹ thuật theo quy trình đã duyệt.
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tổ trưởng kỹ thuật/ Trưởng BQL hoặc của Phòng kỹ thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 23t – 40t
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành Kỹ thuật (Điện, điện tử, điện lạnh, cơ khí, xây dựng, ...)
- Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên là lợi thế
- Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chịu khó trong công việc.
- ưu tiên biết sử dụng vi tính văn phòng..

Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc vui vẻ, năng động
• Đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định của Bộ luật Lao động.
• Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật,... cùng các phúc lợi hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Công Ty Cổ Phần LYN PROPERTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 113 Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job245332
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Care vn
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Care vn
Hạn nộp: 30/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Meme 3D
Tuyển Kỹ Thuật Viên Vận Hành thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Cty TNHH Meme 3D
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Meme 3D
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Cty TNHH Meme 3D
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Guta Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Viên Bảo Trì thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Guta Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 33 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 94 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp APC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Care vn
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa
Công ty Cổ phần Care vn
Hạn nộp: 30/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Meme 3D
Tuyển Kỹ Thuật Viên Vận Hành thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Cty TNHH Meme 3D
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Meme 3D
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Cty TNHH Meme 3D
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Vận Hành Máy thu nhập 9 - 14 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ HÒA BÌNH
Hạn nộp: 18/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - THƯƠNG XÁ TAX
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Guta Việt Nam
Tuyển Kỹ Thuật Viên Bảo Trì thu nhập 8 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Guta Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Nước thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Đầu tư BĐS DOJILAND Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Tuyển Nhân Viên Bảo Trì thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CP QUẢN LÝ DỊCH VỤ ADORA
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất