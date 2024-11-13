Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Kiểm tra công tác vận hành của các hệ thống (điện, lọc gió, hệ thống chiếu sáng, máy phát điện, hệ thống tiếp địa, thu sét, hệ thống PCCC, hệ thống điều hòa không khí, lọc gió, hệ thống camera, hệ thống bơm nước sinh hoạt, hệ thống xử lý thải,...);
- Giám sát công tác bảo trì/sửa chữa hệ thống kỹ thuật tòa nhà định kỳ;
- Theo dõi, giám sát nhà thầu thi công, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật tòa nhà;
- Kiểm tra, tiếp nhận bàn giao các hệ thống kỹ thuật tòa nhà từ nhà thầu đưa vào vận hành;

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm:
Năng lực:

Tại Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN.
- Chính sách sinh nhật, gửi xe, hỗ trợ tiền cơm, hiếu hỷ, ...
- Chính sách đào tạo, khám sức khỏe, du lịch.
- Cung cấp máy tính làm việc, xe đưa đón đi công tác
- Thưởng Lễ, lương tháng 13, lương thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 51 Ngô Thời Nhiệm, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

