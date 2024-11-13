Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Công ty CP ĐT & XD Phúc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Ngô Thời Nhiệm, Quận 3

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Kiểm tra công tác vận hành của các hệ thống (điện, lọc gió, hệ thống chiếu sáng, máy phát điện, hệ thống tiếp địa, thu sét, hệ thống PCCC, hệ thống điều hòa không khí, lọc gió, hệ thống camera, hệ thống bơm nước sinh hoạt, hệ thống xử lý thải,...);

- Giám sát công tác bảo trì/sửa chữa hệ thống kỹ thuật tòa nhà định kỳ;

- Theo dõi, giám sát nhà thầu thi công, hoàn thiện hệ thống kỹ thuật tòa nhà;

- Kiểm tra, tiếp nhận bàn giao các hệ thống kỹ thuật tòa nhà từ nhà thầu đưa vào vận hành;

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

- Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN.

- Chính sách sinh nhật, gửi xe, hỗ trợ tiền cơm, hiếu hỷ, ...

- Chính sách đào tạo, khám sức khỏe, du lịch.

- Cung cấp máy tính làm việc, xe đưa đón đi công tác

- Thưởng Lễ, lương tháng 13, lương thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển

