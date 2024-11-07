Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh - Số 8 Châu Văn Liêm, Phú Đô, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc liên quan đến vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, xử lý sự cố; đảm bảo hệ thống luôn hoạt động hiệu quả. Bao gồm:

• Hệ thống máy lạnh Chiller (AHU, TFA, FCU, Heater, Heat pump...), VRV, cục bộ...;

• Hệ thống nước nóng Boiler;

• Hệ thống nước sạch;

• Hệ thống nước RO (nước RO uống tại vòi, nước RO phục vụ y tế);

• Hệ thống cấp thoát nước thường;

• Hệ thống xử lý nước thải: nước thải thông thường, nước thải y tế (không nhiễm xạ và có nhiễm xạ), xử lý mỡ;

• Hệ thống điện: MBA, busway, MSB, tủ điện các loại, chiếu sáng cấp nguồn, tủ điện cách ly cho khu vực phòng mổ;

• Hệ thống điện dự phòng máy phát, điện dự phòng UPS;

• Hệ thống quản lý, điều khiển BMS... cùng một số hệ thống khác.

- Ứng viên điểm mạnh, kinh nghiệm ở vị trí nào sẽ phụ trách phần công việc chuyên trách đó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng lực chuyên môn: Kỹ sư, Cử nhân, Công nhân kỹ thuật các chuyên ngành điện, cơ khí, điều hòa, cấp thoát nước...;

- Có 3 đến 5 năm làm thi công, kỹ thuật tòa nhà;

- Trung thực, yêu nghề, ham học hỏi, cầu tiến, có ý thức làm việc nhóm.

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + Thưởng hiệu quả kinh doanh

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được nghỉ phép, nghỉ tuần và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi chung của Bệnh viện: miễn phí ăn ca; nghỉ mát; ưu đãi khi thăm khám, điều trị cho bản thân và người nhà tại tất cả các cơ sở thuộc hệ thống y tế Hồng Ngọc, chính sách quan tâm tới con em CBNV, ưu đãi các dịch vụ café, nhà hàng tại viện...;

Không gian làm việc hiện đại trong Bệnh viện khách sạn;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp về lĩnh vực y tế cùng với các chuyên gia trong nước và quốc tế;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc;

Được thưởng lương tháng 13 theo quy định của Bệnh viện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG NGỌC PHÚC TRƯỜNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin