Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VŨ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VŨ LÊ
- Hà Nội: 18
- 24 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Chào đón khách ngay khi khách đặt chân vào Spa và cám ơn khi khách ra về.
Sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn khách vào spa
Giới thiệu các dịch vụ cho khách
Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về dịch vụ spa
Nghe điện thoại nội bộ và bên ngoài gọi đến spa
Kiểm tra những công việc được bàn giao của Spa trong ngày để thực hiện các công việc cần làm
Kiểm soát đánh giá, nhận xét của khách hàng khi khách hàng phàn nàn về chất lượng dịch vụ cần đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp
Nhận booking đặt dịch vụ, tư vấn dịch vụ để bố trí lịch nhận khách hợp lý
Làm hóa đơn thanh toán dịch vụ sau đó làm tổng kết báo cáo doanh thu theo ngày
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Tốt nghiệp các chuyên ngành ngoại ngữ, du lịch, khách sạn liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VŨ LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Tăng lương hàng năm 5-10%
Thưởng lương tháng 13, ngày Lễ, Tết
Được hưởng chế độ Công Đoàn
Được cung cấp bữa ăn theo ca, chỗ để xe miễn phí và đồng phục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VŨ LÊ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
