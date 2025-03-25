Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH VŨ LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Chào đón khách ngay khi khách đặt chân vào Spa và cám ơn khi khách ra về.

Sắp xếp chỗ ngồi và hướng dẫn khách vào spa

Giới thiệu các dịch vụ cho khách

Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc, phàn nàn của khách hàng về dịch vụ spa

Nghe điện thoại nội bộ và bên ngoài gọi đến spa

Kiểm tra những công việc được bàn giao của Spa trong ngày để thực hiện các công việc cần làm

Kiểm soát đánh giá, nhận xét của khách hàng khi khách hàng phàn nàn về chất lượng dịch vụ cần đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp

Nhận booking đặt dịch vụ, tư vấn dịch vụ để bố trí lịch nhận khách hợp lý

Làm hóa đơn thanh toán dịch vụ sau đó làm tổng kết báo cáo doanh thu theo ngày