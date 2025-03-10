Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Lô 22 đường N7, Khu Công Nghiệp Khu Công Nghệ Cao, Long Thành, Đồng Nai, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc

- Trực điện thọai, chuyển cho các bộ phận liên quan ( yêu cầu cung cấp chính xác thông tin đối tác, khách hàng)

- Thực hiện chuyển phát nhanh, giao nhận văn thư, hợp đồng, hóa đơn, chuyển ngay cho các bộ phận có liên quan. Cập nhật sổ theo dõi công văn đi và đến.

- Đón khách và thông báo tới các bộ phận liên quan, Tiếp trà nước khi khách đến, lau vệ sinh cốc nước, bàn ghế gọn gàng sạch sẽ khi khách về. Đảm bảo khu vực đón tiếp khách luôn sạch sẽ, gọn gàng.

- Theo dõi, quản lý văn phòng phẩm, mực in, tài sản thuộc khối khối văn phòng. Tiếp nhận yêu cầu, mua bán, cấp phát văn phòng phẩm, gọi đổ mực, sửa chữa máy in cho các phòng ban.

- Theo dõi, quản lý, điều xe tại công ty.

- Giám sát thực hiện công tác vệ sinh, bảo vệ tại công ty.

- Chuẩn bị trà, nước, bàn ghế, trang thiết bị cần thiết cho các buổi

họp/đào tạo/ sự kiện của Công ty

- Theo dõi chấm công nhân viên, xuất và báo cáo chấm công cho bộ phận nhân sự và cung cấp các số liệu cần thiết của các bộ phận khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng HCNS và ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng chuyên ngành văn thư, hành chính, lưu trữ...

- Độ tuổi: Từ 22 đến 30 tuổi.

- Giới tính nữ, ngoại hình ưa nhìn.

- Kinh nghiệm làm việc: Dưới 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Giao tiếp tiếng Anh tốt.

- Am hiểu quy trình hành chính, các quy tắc trong quản lý hồ sơ giấy tờ của doanh nghiệp.

- Thành thạo công cụ tin học văn phòng như Word, Excel,...

- Kỹ năng tổ chức tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp tốt (bằng cả lời nói và văn bản).

Phúc Lợi

- Mức lương/ thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn.

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động

- Thưởng: lương tháng 13, thưởng theo quy chế lương – thưởng của Công ty và theo hiệu quả công việc.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ sở vật chất hiện đại

- Có cơ hội thăng tiến phát triển sự nghiệp lâu dài.

- Phụ cấp: Ăn trưa tại Công ty

- Chính sách tham quan nghỉ mát hàng năm, phúc lợi lao động, thăm hỏi ốm đau, lễ Tết đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển

