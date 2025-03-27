Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS

Nhân viên Lễ tân

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp đón khách hàng, đối tác đến làm việc tại trụ sở chính với thái độ chuyên nghiệp, lịch sự.
Hướng dẫn khách đến phòng họp, phòng chờ hoặc phòng lãnh đạo theo lịch làm việc và chỉ đạo từ cấp trên.
Ghi nhận thông tin khách đến làm việc và chuyển đến các bộ phận liên quan khi cần.
Tiếp nhận các cuộc gọi đến tổng đài, xác minh nội dung và chuyển cuộc gọi đến đúng bộ phận hoặc cá nhân liên quan.
Ghi nhận các cuộc gọi quan trọng và thông báo tới lãnh đạo hoặc bộ phận cần thiết.
Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, tránh sai sót hoặc chậm trễ.
Chuẩn bị và sắp xếp phòng họp theo lịch làm việc, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị và vật dụng cần thiết.
Đảm bảo duy trì vệ sinh phòng họp sau khi đã được sử dụng
Hỗ trợ tổ chức và triển khai các dịch vụ lễ tân như quản lý khu vực đón tiếp, cung cấp thông tin cơ bản cho khách hàng/đối tác khi cần.
Theo dõi, báo cáo và phối hợp bảo trì các thiết bị phục vụ công tác lễ tân

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: Từ 22 - 30 tuổi (Cao từ 1m60 trở lên). Ngoại hình sáng
(Cao từ 1m60 trở lên). Ngoại hình sáng
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao trở lên các ngành ngôn ngữ anh, học viện hành chính quốc gia, tài chính, ngân hàng, hoặc tương đương.
Kinh nghiệm công tác: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Lễ tân. Tiếng Anh giao tiếp tốt
Các kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt.
Trung thực, nhanh nhẹn và nhiệt tình với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Thu nhập cạnh tranh, xét tăng lương theo hiệu quả công việc
Thưởng các ngày lễ lớn trong năm và theo kết quả kinh doanh thực tế
Chính sách Bảo hiểm Y tế PVI, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín và tham gia bảo hiểm theo quy định của Pháp luật (Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn...)
Chính sách kinh doanh, chính sách du lịch thăm thân cho nhân viên làm việc tại dự án
Chính sách chăm lo đời sống cho nhân viên: quà sinh nhật, quà Tết, Trung thu, hiếu thảo, thăm hỏi,...
Tham gia các chương trình đào tạo phát triển nội bộ và bên ngoài.
Các hoạt động gắn kết: Teambuilding, Thể thao sức khỏe, Văn nghệ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

