Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 262 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Thực hiện thu - chi theo đề xuất phê duyệt. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên với thủ quỹ để bảo đảm quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền.

- Theo dõi và báo cáo tình hình hồ sơ thanh toán hàng tuần.

- Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng. Lập hồ sơ thủ tục giao dịch ngân hàng khi phát sinh

- Lập báo cáo công nợ phải trả nhà cung cấp và báo cáo tình hình tạm ứng nhân viên.

- Lập báo cáo thuế định kỳ (tháng/quý/năm) và nộp thuế.

- Lập và kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra, chứng từ, hồ sơ kế toán đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra số liệu công nợ và lập biên bản xác nhận công nợ hàng kỳ.

- Hạch toán lên phần mềm KT đảm bảo phản ánh đúng nghiệp vụ KT phát sinh.

- Đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận khi phát sinh.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 2 năm ở lĩnh vực tương đương.

• Am hiểu các nguyên tắc kế toán và tài chính.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

• Thành thạo phần mềm kế toán, đặc biệt là các phần mềm như MISA, SAP, QuickBooks.

• Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp;

Có cơ hội được trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng công việc chế độ đào tạo thường xuyên và hỗ trợ nhân viên tốt nhất cùng nhiều cơ hội thăng tiến cao trong công việc;

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định của luật lao động;

Được tham gia các hoạt động khác của Công ty như thăm quan, du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin