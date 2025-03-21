Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà máy Yamaha Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tổng đài điện thoại, tiếp đón và hướng dẫn khách đến liên hệ công việc.
Đặt phòng khách sạn, vé máy bay, điều xe đi công tác
Mở mới và quản lý thuê bao điện thoại do công ty sở hữu.
Chuẩn bị chứng từ thanh toán cho các nhà cung cấp.
Quản lý khu vực Lễ tân, các phòng họp, cây xanh đảm bảo mỹ quan
Quản lý thư từ, hàng hóa giao nhận đến công ty và các phòng ban.
Quản lý hợp đồng
Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm:Nhà máy Yamaha Nội Bài, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội.
Thời gian làm việc: 07:45 – 16:25;
Ngày làm việc: trung bình 22 ngày làm việc / 1 tháng;
Lương thỏa thuận, tương xứng với năng lực
Thưởng Tết, thưởng thành tích hàng năm;
Thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định của luật lao động;
Học tiếng Anh, Nhật miễn phí;
Tham gia các khóa đào tạo online, offline để phát triển bản thân.
Đóng Bảo hiểm bắt buộc theo quy định của luật BHXH căn cứ trên toàn bộ lương cơ bản
Có chế độ luân chuyển công việc theo giữa các bộ phận, phòng ban tùy theo nhu cầu và năng lực phát triển bản thân
Hưởng quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/7
Trợ cấp ngoại ngữ, nhà ở, chuyên cần, ăn trưa….
Tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty
Tham gia các Câu lạc bộ Bóng đá, thể thao..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lot 48-54, 59-68, Noi Bai IZ, Soc Son Dist., Hanoi 127 Lo Duc, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

