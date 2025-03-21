Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Yamaha Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tổng đài điện thoại, tiếp đón và hướng dẫn khách đến liên hệ công việc.

Đặt phòng khách sạn, vé máy bay, điều xe đi công tác

Mở mới và quản lý thuê bao điện thoại do công ty sở hữu.

Chuẩn bị chứng từ thanh toán cho các nhà cung cấp.

Quản lý khu vực Lễ tân, các phòng họp, cây xanh đảm bảo mỹ quan

Quản lý thư từ, hàng hóa giao nhận đến công ty và các phòng ban.

Quản lý hợp đồng

Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Địa điểm:Nhà máy Yamaha Nội Bài, KCN Nội Bài, Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội.

Thời gian làm việc: 07:45 – 16:25;

Ngày làm việc: trung bình 22 ngày làm việc / 1 tháng;

Lương thỏa thuận, tương xứng với năng lực

Thưởng Tết, thưởng thành tích hàng năm;

Thanh toán tiền làm thêm giờ theo quy định của luật lao động;

Học tiếng Anh, Nhật miễn phí;

Tham gia các khóa đào tạo online, offline để phát triển bản thân.

Đóng Bảo hiểm bắt buộc theo quy định của luật BHXH căn cứ trên toàn bộ lương cơ bản

Có chế độ luân chuyển công việc theo giữa các bộ phận, phòng ban tùy theo nhu cầu và năng lực phát triển bản thân

Hưởng quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/7

Trợ cấp ngoại ngữ, nhà ở, chuyên cần, ăn trưa….

Tham gia du lịch hàng năm cùng Công ty

Tham gia các Câu lạc bộ Bóng đá, thể thao..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Pro Company

