Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

1. Tìm kiếm và quản lý KOLs:

- Tìm kiếm và xác định các KOL/influencer phù hợp với chiến lược của

thương hiệu.

- Hỗ trợ liên lạc, phối hợp với KOLs để thực hiện các chiến dịch và hợp tác.

- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch với KOLs, đảm bảo đạt

được mục tiêu đề ra.

2. Sáng tạo nội dung:

- Hỗ trợ lên ý tưởng sáng tạo cho nội dung trên mạng xã hội của KOL và

Fanpage.

- Chỉnh sửa, kiểm tra nội dung đảm bảo phù hợp với tone and mood của

thương hiệu.

3. Social & Ecommerce Marketing:

- Hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing trên mạng xã

hội nhằm tăng cường độ nhận diện thương hiệu, traffic và tăng doanh số.

- Theo dõi các xu hướng và hoạt động của đối thủ để tối ưu hiệu quả chiến

dịch.

- Phân tích dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội & sàn thương mại điện tử,

chuẩn bị báo cáo.