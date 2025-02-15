Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
- Hồ Chí Minh:
- 472 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5,Hồ Chí Minh, Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1 - 4 Triệu
1. Tìm kiếm và quản lý KOLs:
- Tìm kiếm và xác định các KOL/influencer phù hợp với chiến lược của
thương hiệu.
- Hỗ trợ liên lạc, phối hợp với KOLs để thực hiện các chiến dịch và hợp tác.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch với KOLs, đảm bảo đạt
được mục tiêu đề ra.
2. Sáng tạo nội dung:
- Hỗ trợ lên ý tưởng sáng tạo cho nội dung trên mạng xã hội của KOL và
Fanpage.
- Chỉnh sửa, kiểm tra nội dung đảm bảo phù hợp với tone and mood của
thương hiệu.
3. Social & Ecommerce Marketing:
- Hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai các chiến lược marketing trên mạng xã
hội nhằm tăng cường độ nhận diện thương hiệu, traffic và tăng doanh số.
- Theo dõi các xu hướng và hoạt động của đối thủ để tối ưu hiệu quả chiến
dịch.
- Phân tích dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội & sàn thương mại điện tử,
chuẩn bị báo cáo.
Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH MOKSA Thì Được Hưởng Những Gì
-Được học hỏi tất cả các kỹ năng liên qua tới sàn TMĐT
-Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi thực tậtập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOKSA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
