Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà KDI Holdings, 16 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Sáng tạo ý tưởng concept MKT, Lập kế hoạch MKT tổng thể cho các dự án bất động sản.

Phối hợp với các bộ phận Digital, Nội dung, Truyền thông, Thiêt kế...triển khai MKT trên các kênh công cụ: OOH, POSM, ATL, BTL, Digital...

Triển khai các hoạt động MKT phối hợp với các Đối tác chiến lược, các đại lý.

Tổng hợp báo cáo các hoạt động MKT.

Lập báo cáo theo dõi chi phí MKT; Lập & theo dõi hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán các gói MKT đã thực hiện.

Phối hợp với các bộ phận Digital, Nội dung, Truyền thông, Thiết kế...thực hiện sản xuất nội dung, thiết kế ấn phẩm MKT.

Phối hợp với các phòng/ban (Các phòng Kinh doanh, Ban Truyền thông) triển khai thực hiện sản xuất các bộ ấn phẩm MKT theo kế hoạch.

Giám sát triển khai sản xuất.

Nghiệm thu, quản lý sử dụng tài liệu MKT.

Các nhiệm vụ được giao khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Ngoại giao, Marketing, Truyền thông,..v.v....

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Bất động sản;

Có kiến thức về thị trường Bất động sản, hiểu biết về các dòng sản phẩm và các phân khúc sản phẩm trên thị trường BĐS,

Hiểu biết về các kênh truyền thông online, offline, PR...

Khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường;

Phân tích tốt hành vi khách hàng và xu hướng.

Khả năng xây dựng chiến lược MKT dự án bất động sản

Có tư duy sáng tạo tốt, thẩm mỹ cao, cập nhật xu hướng trên thị trường

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Phúc lợi (BHXH,12 ngày phép/năm, thưởng các ngày Lễ...) theo quy định Nhà nước.

Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng 13... và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý, hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ

Môi trường thân thiện, năng động..

Được nghỉ T7 – CN;

Hỗ trợ Công cụ làm việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land

