Tuyển Nhân viên Marketing XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại XMIU TRADING JSC
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng, quản lý nội dung trên Fanpage, Website, Tiktok,...Có kinh nghiệm làm Facebook hoặc Tiktok là một lợi thế.
Làm ảnh, các video về sản phẩm của công ty
Lên các bài viết chuẩn Seo cho website của công ty (không biết được hướng dẫn)
Phối hợp với Marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Marketing.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video để phục vụ công việc
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, đặc biệt Marketing
Có kinh nghiệm là một lợi thế
Chăm chỉ, sáng tạo, cầu tiến và ham học hỏi
Tại XMIU TRADING JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết
Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy, hướng dẫn trực tiếp từ quản lý
Môi trường thân thiện, năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp
Nghỉ phép 12 ngày / năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại XMIU TRADING JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
