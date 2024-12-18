Tuyển Nhân viên Marketing XMIU TRADING JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung trên Fanpage, Website, Tiktok,...Có kinh nghiệm làm Facebook hoặc Tiktok là một lợi thế.

Làm ảnh, các video về sản phẩm của công ty

Lên các bài viết chuẩn Seo cho website của công ty (không biết được hướng dẫn)

Phối hợp với Marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của công ty

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho các chiến dịch Marketing.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Lên bài viết, video phục vụ fanpage, tiktok, web,...

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa video để phục vụ công việc

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành kinh tế, đặc biệt Marketing

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Chăm chỉ, sáng tạo, cầu tiến và ham học hỏi

Tại XMIU TRADING JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8-12 triệu/tháng, offer theo kinh nghiệm

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết

Được đào tạo nâng cao năng lực & tư duy, hướng dẫn trực tiếp từ quản lý

Môi trường thân thiện, năng động, hòa đồng, chuyên nghiệp

Nghỉ phép 12 ngày / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại XMIU TRADING JSC

