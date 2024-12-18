Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET
- Hà Nội: 15 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện, kiểm soát nội dung kênh truyền thông Công ty (Lên ý tưởng các ấn phẩm marketing cho sản phẩm và nội dung bài viết PR)
Thực hiện, kiểm soát nội dung kênh truyền thông đối tác hợp tác (tạp chí xuất bản và kênh online)
Lập kế hoạch marketing truyền thôngvà thực hiện triển khai
Tham gia các buổi làm việc với đối tác phục vụ kênh truyển thông
Order thiết kế sản phẩm cho thiết kế đồ họa, đảm bảo hình ảnh và nội dung hỗ trợ lẫn nhau
Thực hiện/ tham gia buổi chụp hình
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 01 năm (Điểm cộng các ngành nghề: thời trang, du lịch, dịch vụ ăn uống, làm đẹp)
Kiến thức: content writing.digital social media, marketing, truyền thông; sản xuất hình ảnh, video trên đa nền tảng
Kỹ năng: Nắm bắt xu hướng; Khả năng ngôn ngữ và hình ảnh tốt; Khả năng viết đa dạng nhiều chủ đề;
Khác: Có nền tảng văn hóa, hiểu biết xã hội phong phú; kinh nghiệm viết content
Tiếng Anh, biết chụp ảnh (điểm cộng)
Thái độ: Linh hoạt; Trung thực
Sức khoẻ tốt, có thể đi công tác ngắn ngày
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET Thì Được Hưởng Những Gì
Đảm bảo giờ làm việc, nghỉ ngơi, BHXH, nghỉ phép, chế độ phúc lợi theo luật lao động
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.
Cơ hội đi công tác trong và nước ngoài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
