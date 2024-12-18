Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện, kiểm soát nội dung kênh truyền thông Công ty (Lên ý tưởng các ấn phẩm marketing cho sản phẩm và nội dung bài viết PR)

Thực hiện, kiểm soát nội dung kênh truyền thông đối tác hợp tác (tạp chí xuất bản và kênh online)

Lập kế hoạch marketing truyền thôngvà thực hiện triển khai

Tham gia các buổi làm việc với đối tác phục vụ kênh truyển thông

Order thiết kế sản phẩm cho thiết kế đồ họa, đảm bảo hình ảnh và nội dung hỗ trợ lẫn nhau

Thực hiện/ tham gia buổi chụp hình

Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí – Truyền thông, Đối ngoại, Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm: 01 năm (Điểm cộng các ngành nghề: thời trang, du lịch, dịch vụ ăn uống, làm đẹp)

Kiến thức: content writing.digital social media, marketing, truyền thông; sản xuất hình ảnh, video trên đa nền tảng

Kỹ năng: Nắm bắt xu hướng; Khả năng ngôn ngữ và hình ảnh tốt; Khả năng viết đa dạng nhiều chủ đề;

Khác: Có nền tảng văn hóa, hiểu biết xã hội phong phú; kinh nghiệm viết content

Tiếng Anh, biết chụp ảnh (điểm cộng)

Thái độ: Linh hoạt; Trung thực

Sức khoẻ tốt, có thể đi công tác ngắn ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh

Đảm bảo giờ làm việc, nghỉ ngơi, BHXH, nghỉ phép, chế độ phúc lợi theo luật lao động

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.

Cơ hội đi công tác trong và nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAGET

