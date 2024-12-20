Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

· Lập kế hoạch Marketing phân tích và triển khai chiến lược marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
·
và triển khai chiến lược marketing tổng thể phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
· Thiết lập ngân sách marketing và quản lý phân bổ nguồn lực hiệu quả.
Thiết lập ngân sách marketing và quản lý phân bổ nguồn lực hiệu quả.
· Đào tạo, giám sát và quản lý đội ngũ nhân viên Marketing
· Phân công nhiệm vu, theo dõi tiến độ thực hiện và đánh giá hiểu quả công việc của từng bộ phận
· Thực hiện nghiên cứu thị trường kinh doanh để nắm rõ xu hướng và phân tích hành vi mua hàng, phân tích nhóm khách hàng tiềm năng.
· Tìm hiểu và phân tích đối thủ cạnh tranh và đưa ra các chiến lược Marketing phù hợp
· Phát triển thương hiệu xây dựng và phát triển Brand thương hiệu, phát triển nội dung và chiến dịch quảng cáo trên đa nền tảng để tăng cường độ nhận diện thương hiệu
· Thiết kế, triển khai và đánh giá hiệu quả của các chiến lược Marketing trên các kênh và nền tảng mạng xã hội.
· Theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu suất chiến lược để đánh giá chiến lược và chiến dịch chạy.
· Báo cáo định kỳ về phòng ban cho Ban lãnh đạo
· Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.
Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Marketing, truyền thông và khối ngành kinh tế
-
Tốt nghiệp
- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo trong các phầm mềm thiết kế: Canva, PS, AI…
hành thạo trong các phầm mềm thiết kế:
- Có kiến thức phân tích thị trường, am hiểu và thành thạo các công cụ Digital Marketing.
- Có tư duy sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng chịu áp lực cao.
- Các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm dưới áp lực, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 12,000,000 – 15,000,000VNĐ/tháng + % Hoa Hồng
-
Lương cứng:
,000,000 – 1
,000,000VNĐ/tháng
- Làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo công ty
- Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và thể hiện năng lực;
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến và thể hiện năng lực;
- Nghỉ phép 12 ngày/năm và đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Nghỉ phép 12 ngày/năm và đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của Công ty, các hoạt động tập thể: Du lịch nghỉ mát, Teambuilding, Outing, Bóng đá...
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm theo tình hình kinh doanh của Công ty, c

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Bán Lẻ Hato Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Thông Đạt, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

