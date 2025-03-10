Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2w Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm chính đảm bảo material đa phương tiện cho công ty
Thiết kế Key Visual & POSM (Brochure, Leaflet, Sales Kit...) cho các Campaign Marketing
Thiết kế Digital Content (hình ảnh/video) cho Social (Facebook, Zalo, LinkedIn, Tiktok...), Website và các kênh khác
Phát triển & cập nhật Guidelines cho các thiết kế mang thương hiệu của công ty
Lên ý tưởng concept chụp quay, biên tập/chỉnh sửa video phục vụ các hoạt động Marketing: branding, quảng cáo, event...
Làm việc với các bên liên quan đảm bảo chất lượng hình ảnh, video, thiết kế theo Guidelines của Brand
Kiểm tra & sửa file thiết kế/hình ảnh theo yêu cầu
Theo dõi, chịu trách nhiệm về tiến độ & khối lượng công việc
Các nhiệm vụ khác theo nhu cầu công việc hoặc sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường/khóa đào tạo chuyên ngành đồ họa, thiết kế, multimedia hoặc chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty/ Tập đoàn là chủ đầu tư phát triển các dự án bất động sản.
Biết sử dụng các công cụ phục vụ cho công việc: máy quay, chụp hình. bay flycam...
Kiến thức về 2D/3D là một lợi thế.
Kỹ năng thiết kế đồ họa, màu sắc đẹp, sang trọng, sáng tạo, phá cách....
Kỹ năng dựng hình ảnh, video. Tư duy video theo thị hiếu người xem, phù hợp với đa nền tảng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (AI, Photoshop, Canva...), phần mềm edit video (Premiere, Capcut...)
Cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có trách nhiệm
Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc
Có khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm tốt.
Yêu thích chụp ảnh, quay video

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi (theo chính sách chung công ty). Thu nhập 20-25 triệu/ tháng
Thưởng cổ phiếu theo chính sách ESOP (theo chính sách của Công ty).
Thưởng theo hiệu quả làm việc.
Mua nhà ưu đãi giảm giá và trả góp không lãi suất (theo chính sách của Công ty).
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn 24/24 cho bản thân và gia đình (theo chính sách của Công ty).
Du lịch nghỉ mát hằng năm.
Các khoản phúc lợi, lễ tết.
Cơ hội đào tạo phát triển.
Các khoản thưởng khác (theo chính sách của Công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 18, đường Kha Vạn Cân, Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

