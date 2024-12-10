Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 3 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

Mức lương
3 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Căn số 01 đường C1, Khu Đô thị Đa Phước, đường Nguyễn Tất Thành,Phường Thanh Bình, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

Phân tích dữ liệu hiệu suất chiến dịch Google Ads, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng quảng cáo để xây dựng chiến lược Google Ads hiệu quả.
Xây dựng và quản lý các chiến dịch Google Ads, bao gồm lập kế hoạch, thiết lập từ khóa, viết nội dung quảng cáo hấp dẫn.
Thu thập và phân tích dữ liệu từ các nguồn khác nhau để tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.
Xây dựng báo cáo hiệu quả chiến dịch Google Ads, trình bày dữ liệu một cách rõ ràng và dễ hiểu.
Sử dụng thành thạo các phần mềm và công cụ hỗ trợ quản lý và phân tích Google Ads.
Làm việc nhóm hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo chiến dịch quảng cáo đạt hiệu quả cao nhất.
Kiến thức về âm nhạc sẽ là một lợi thế, giúp bạn hiểu rõ hơn về đối tượng khách hàng mục tiêu và xây dựng chiến dịch quảng cáo hiệu quả hơn.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm ( Chỉ cần có làm qua hiểu biết cơ bản ) .
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Khả năng nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Khả năng viết nội dung quảng cáo hấp dẫn.
Sử dụng các phần mềm và công cụ hỗ trợ quản lý và phân tích Google Ads (Google Ads Editor, Google Analytics, Google Search Console...).
Có kiến thức về các loại hình quảng cáo Google Ads (Search, Display, Video, Shopping...).
Có khả năng sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa (Keyword Planner, Ahrefs, SEMrush...).
Có khả năng trình bày dữ liệu một cách rõ ràng và dễ hiểu.
Kiến thức về âm nhạc là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo bài bản về Google Ads và các kỹ năng marketing khác.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEVEN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn số 01 đường C1, Khu Đô thị Đa Phước, đường Nguyễn Tất Thành,Phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

