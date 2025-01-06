Tuyển Nhân viên Marketing TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD

TOTO Vietnam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
TOTO Vietnam Co., Ltd

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại TOTO Vietnam Co., Ltd

Mức lương
450 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Capital Place Building, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 450 - 650 USD

Địa điểm làm việc: 2nd Floor, Tower 2, Capital Place Building, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian làm việc: 8h -17h từ Thứ hai - Chủ nhật theo lịch làm việc của Công ty & lịch mở cửa của Showroom
(Ngày nghỉ sẽ sắp xếp luân phiên, đảm bảo đủ ngày nghỉ theo lịch làm việc của Công ty)
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1) Tham gia vào công tác chuẩn bị cho hoạt động của showroom mới
2) Tư vấn khách hàng:
• Chào mừng và hướng dẫn khách hàng ghé thăm showroom TOTO
• Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, công nghệ của TOTO và đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng.
• Báo giá, theo dõi, hỗ trợ đơn hàng của khách hàng
• Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng.
• Phối hợp với các Đại lý và các bộ phận khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
3) Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tiếp thị sản phẩm:
• Lập kế hoạch và Thực hiện các hoạt động tiếp thị cho các nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau để quảng bá Showroom
• Tổng hợp và phân tích dữ liệu khách hàng, sản phẩm để lập kế hoạch tiếp thị sản phẩm

Với Mức Lương 450 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại TOTO Vietnam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TOTO Vietnam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TOTO Vietnam Co., Ltd

TOTO Vietnam Co., Ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot F1, Thang Long Industrial Park, Dong Anh, Ha Noi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

