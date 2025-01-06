Tuyển Nhân viên Marketing TOTO Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 650 USD

Địa điểm làm việc: 2nd Floor, Tower 2, Capital Place Building, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian làm việc: 8h -17h từ Thứ hai - Chủ nhật theo lịch làm việc của Công ty & lịch mở cửa của Showroom

(Ngày nghỉ sẽ sắp xếp luân phiên, đảm bảo đủ ngày nghỉ theo lịch làm việc của Công ty)

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1) Tham gia vào công tác chuẩn bị cho hoạt động của showroom mới

2) Tư vấn khách hàng:

• Chào mừng và hướng dẫn khách hàng ghé thăm showroom TOTO

• Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, công nghệ của TOTO và đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng.

• Báo giá, theo dõi, hỗ trợ đơn hàng của khách hàng

• Cung cấp các dịch vụ sau bán hàng cho khách hàng.

• Phối hợp với các Đại lý và các bộ phận khác để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

3) Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tiếp thị sản phẩm:

• Lập kế hoạch và Thực hiện các hoạt động tiếp thị cho các nhóm khách hàng mục tiêu khác nhau để quảng bá Showroom

• Tổng hợp và phân tích dữ liệu khách hàng, sản phẩm để lập kế hoạch tiếp thị sản phẩm