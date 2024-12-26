Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 - 10 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 2, Ho Chi Minh City, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hệ thống phòng khám tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Lương: 3,000 ~ 5,000 USD (Gross) Thương lượng dựa trên kinh nghiệm

- Phát triển và thực hiện các chiến dịch digital marketing để tăng số lượng người truy cập, tương tác và tiếp thị chuyển đổi khách hàng.

- Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch digital advertising (PPC, display, social media, ads) để đạt được các mục tiêu hiệu suất cụ thể.

- Tạo ra nhiều nội dung hấp dẫn cho các nền tảng kỹ thuật số khác nhau bao gồm social media, email, blogs, websites.

- Giám sát và phân tích dữ liệu hiệu suất digital marketing để nhận diện các xu hướng, thông tin chi tiết và cơ hội cho việc tối ưu hóa.

- Hợp tác với các cross-functional teams để đồng bộ các hiệu suất digital marketing với các mục tiêu kinh doanh tổng thể.

- Cập nhật liên tục các xu hướng ngành và các phương pháp digital marketing tốt nhất, đề xuất các chiến lược đổi mới sáng tạo.

- Theo dõi giám sát sự hiện diện của công ty trên các nền tảng trực tuyến bao gồm website, social media profiles và các nền tảng kỹ thuật số khác.

- Quản lý team 2 người (Graphic Designer và Nhân viên Admin)

Thời gian làm việc: 44 tiếng từ thứ 2 đến thứ 6

Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày Lễ, Tết

Địa điểm làm việc: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

- 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện, phòng khám nước ngoài

- Xét tăng lương hằng năm, thưởng tháng 13

- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

- Csách phúc lợi (sinh nhật, ốm đau, cưới, sinh,.v.v), du lịch

- 14 ngày nghỉ phép, 04 ngày phép bệnh, nghỉ lễ, Tết theo Luật lao động hiện hành & 02 ngày lễ Giáng Sinh (24&25/12)

