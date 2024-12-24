Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 173 Trần Não, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh, kịch bản video) trên Fanpage, Website và các kênh social khác.

Hỗ trợ Sự kiện nội bộ, sự kiện bán hàng, kick off,... của công ty.

Phối hợp cùng team Thiết kế đưa ra các tiêu chí về các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, POSM,...

Quản lý các trang mạng xã hội của công ty.

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch quảng cáo, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing

Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật, hoặc liên quan tới thiết kế, sáng tạo....

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong ngành Bất động sản.

Có ý tưởng sáng tạo và có phong cách thiết kế riêng. Có tư duy, Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Thiết kế, Quảng cáo Truyền thông, In ấn, xuất bản;....

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Photoshop, Corel Draw, Illutractor, Indesign...; sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...).

Có kỹ năng giao tiếp, trình bày; có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Khác: chăm chỉ, trung thực, năng động, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 12tr + Hoa hồng không giới hạn

Chế độ phúc lợi: đóng BHXH, thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật, thưởng lương Tháng 13, du lịch nghỉ mát công ty.....

Được ký hợp đồng chính thức.

Môi trường làm việc đoàn kết, văn hoá, vui vẻ

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU OS LIGHTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.