Tuyển Nhân viên Marketing Millennium Boutique Hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1 - TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh trong các nỗ lực quảng cáo và khuyến mại trên các nền tảng mạng xã hội.

Thực hiện triển khai các chương trình quảng cáo với các nhà cung cấp theo ngân sách được duyệt.

Thiết kế Poster sản phẩm, Poster cho các phòng ban khác theo yêu cầu.

Xây dựng, thiết kế nội dung và đăng bài FacebooK

Quay và chỉnh sửa video cơ bản.

Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm thứ ba/năm cuối chuyên ngành liên quan

Kỹ năng tin học văn phòng

Khả năng làm việc hiệu quả và đóng góp trong nhóm

Tự giác và năng động

Sử dụng tốt phần mềm Canva, Photoshop

Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.

Tại Millennium Boutique Hotel Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thương hiệu Khách sạn nổi tiếng toàn cầu Wyndham

Có cơ hội được đào tạo chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

Hỗ trợ cơm giữa ca, đồng phục, khu vực để xe miễn phí.

Giấy chứng nhận, xác nhận và đóng mộc sau khi kết thúc thời gian thực tập.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Các thông tin khác trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Millennium Boutique Hotel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.