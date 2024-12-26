Tuyển Nhân viên Marketing Millennium Boutique Hotel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Millennium Boutique Hotel
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1
- TP HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh trong các nỗ lực quảng cáo và khuyến mại trên các nền tảng mạng xã hội.
Thực hiện triển khai các chương trình quảng cáo với các nhà cung cấp theo ngân sách được duyệt.
Thiết kế Poster sản phẩm, Poster cho các phòng ban khác theo yêu cầu.
Xây dựng, thiết kế nội dung và đăng bài FacebooK
Quay và chỉnh sửa video cơ bản.
Thực hiện các công việc khác khi có sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm thứ ba/năm cuối chuyên ngành liên quan
Kỹ năng tin học văn phòng
Khả năng làm việc hiệu quả và đóng góp trong nhóm
Tự giác và năng động
Sử dụng tốt phần mềm Canva, Photoshop
Trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn.
Tại Millennium Boutique Hotel Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp thương hiệu Khách sạn nổi tiếng toàn cầu Wyndham
Có cơ hội được đào tạo chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.
Hỗ trợ cơm giữa ca, đồng phục, khu vực để xe miễn phí.
Giấy chứng nhận, xác nhận và đóng mộc sau khi kết thúc thời gian thực tập.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Các thông tin khác trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Millennium Boutique Hotel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
