Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 299/23L Lý Thường Kiệt,Hồ Chí Minh

Xây dựng và thực hiện các chiến lược Marketing hiệu quả.

Tổ chức và giám sát các hoạt động event, hội thảo

Hỗ trợ và thực hiện các buổi training sản phẩm cho team sales

Thực hiện các công việc marketing mảng online và offline của công ty;

Làm việc với team để lên định hướng nội dung, content và triển khai cho các kênh truyền thông của công ty: website, Facebook Fanpage, Facebook Group, Zalo,.. kiểm soát thông tin sản phẩm/ chương trình onweb theo đúng plan và theo dõi hiệu quả của chương trình MKT

Phối hợp với team thiết kế lên ý tưởng cho các hình ảnh quảng cáo, hình ảnh đăng tải trên truyền thông;

Hỗ trợ chuẩn bị các công việc Promotion (Quà tặng promotion, voucher, event,...)

Tiến hành và quản lý các cuộc khảo sát để đánh giá yêu cầu của khách hàng.

Viết nội dung cho các tài liệu marketing (Brochure, báo chí, thông tin trên trang web...).

Theo dõi tiến độ các chiến dịch marketing bằng số liệu và nộp báo cáo hiệu quả cho cấp trên.

Phối hợp với quản lý trong việc lập ngân sách và theo dõi chi phí.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Marketing Executive hoặc vai trò tương tự.

Đại học chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan.

Có kiến thức chuyên môn về các nguyên tắc lập kế hoạch chiến lược và kỹ thuật marketing.

Sử dụng thành thạo power point

Giao tiếp tiếng anh tốt

Có khả năng làm việc với các kênh truyền thông xã hội và phân tích web.

Khả năng tổ chức và quản lý thời gian.

Các chính sách thưởng theo quy định của Công ty xứng đáng với hiệu quả công việc: thưởng lễ tết, lương tháng 13.

Tham gia các chương trình du lịch do Công ty tổ chức, các hoạt động ngoại khóa.

Người lao động được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe từ các gói bảo hiểm của Công ty. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Long

