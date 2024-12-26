Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 6 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch tổng thể và chi tiết triển khai các chiến dịch Marketing cho các dự án ngành Bất động sản và ngành làm đẹp.
Chịu trách nhiệm thực hiện và triển khai dự án BĐS theo đúng kế hoạch và timeline đã được duyệt.
Biên soạn, thiết kế bài đăng, ấn phẩm online và offline (banner, ảnh quảng cáo, tờ rơi,..).
Kết hợp bộ phận Digital Marketing thực hiện chạy quảng cáo (Facebook ads, Google ads,..) cung cấp data từ các nguồn cho sales và các bên liên quan.
Kết hợp với các bộ phận PR liên quan đến booking báo chí, lên các bài về content social..;bộ phận Design liên quan đến thiết kế,...
Tổ chức event, mini event.
Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu, hình ảnh cho công ty.
Soạn thảo hợp đồng.
Thực hiện tờ trình, đề nghị thanh toán, đề nghị thu chi cho dự án.
Báo cáo nghiệm thu hợp đồng & đánh giá quá trình chạy dự án.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kiến thức triển khai dự án BĐS.
Có hiểu biết về PR, booking báo chí, Digital, Content social, Design...
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Kỹ năng quản lý công việclúc.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty và pháp luật.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn DNU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

