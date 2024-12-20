Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà Saigon ICT, Công viên phần mềm Quang Trung, Q.12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Tư vấn - hỗ trợ Khách hàng về dịch vụ Thiết kế Website, Thiết kế Logo, nhận dạng thương hiệu Google Ads, Facebook Ads, SEO Website.

Phân tích xu hướng thị trường, dữ liệu kinh doanh, giá cả và các thông tin khác nhằm cải thiện chiến lược Marketing cho Khách hàng.

Quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Khách hàng bằng các công cụ Marketing.

Quản lý, phát triển Website và Fanpage. Theo dõi SEO từ khóa, viết content cho fanpage, website chuẩn SEO, phục vụ quảng bá sản phẩm.

Tham gia đóng góp ý kiến, nhằm nâng cao và cải thiện chất lượng sản phẩm cho Khách hàng.

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM _ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

Yêu thích ngành Marketing và Quản trị Kinh doanh

Năng động, chịu khó, chăm chỉ.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương từ 4 triệu + thưởng hiệu suất

Được hỗ trợ off theo lịch học ở trường

Hỗ trợ mộc tròn làm báo cáo

Được đào tạo về các kỹ năng mềm, được tiếp xúc với các công cụ chỉnh sửa, marketing chuyên nghiệp.

Trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM VÀ DV NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin