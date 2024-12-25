Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
- Hồ Chí Minh:
- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Working as marketing manager, and be responsible following.
The main platform will be Meta and TikTok.
Product: FMCG, IT, etc
・Leads marketing team
・Design KGI/KPI, and operate it
・Meeting with client to understand their target
・Consulting and optimize marketing plan
・Making strategy
・Running advertisement
・Analyze and evaluate the performance
・Making report
・Recruitment for marketing team
・Team building
・Management of task progress
・Catch up the market trends
・Study for each platform
・Other task assigned by Upper director
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Over 5 years experience as digital marketing
English (Upper intermediate level)
Prefer: Working experience in agent side
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì
Insurance following to VN law
Other allowance will be considered later
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
