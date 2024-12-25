Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/01/2025
Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Working as marketing manager, and be responsible following.
The main platform will be Meta and TikTok.
Product: FMCG, IT, etc
・Leads marketing team
・Design KGI/KPI, and operate it
・Meeting with client to understand their target
・Consulting and optimize marketing plan
・Making strategy
・Running advertisement
・Analyze and evaluate the performance
・Making report
・Recruitment for marketing team
・Team building
・Management of task progress
・Catch up the market trends
・Study for each platform
・Other task assigned by Upper director

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must
Over 5 years experience as digital marketing
English (Upper intermediate level)
Prefer: Working experience in agent side

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

Bonus
Insurance following to VN law
Other allowance will be considered later

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

