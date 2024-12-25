Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook Ads và Tiktok Ads để đạt mục tiêu doanh thu theo ngân sách.
Quản lý và phân bổ ngân sách quảng cáo (ưu tiên kinh nghiệm quản lý ngân sách từ 1 tỷ VNĐ/tháng), đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Giám sát, phân tích, và đánh giá hiệu suất quảng cáo thông qua các KPIs (CTR, CPA, ROAS, v.v.).
Quản lý và động hành cùng đội nhóm (2-5 nhân sự: Sale, CSKH), để đảm bảo tiến độ và hiệu quả các dự án.
Phối hợp với bộ phận Content và Thiết kế để tối ưu hóa nội dung quảng cáo.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng quảng cáo và đề xuất các chiến lược mới phù hợp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý quảng cáo Facebook Ads và TikTok Ads, đã từng quản lý ngân sách lớn (Từ 1 tỷ/tháng).
Kinh nghiệm trong lĩnh vực: Mỹ phẩm, thương mại điện tử là điểm cộng lớn.
Kỹ năng xây dựng và quản lý đội nhóm
Kỹ năng phân tích dữ liệu, tối ưu hóa ngân sách, và đề xuất chiến lược.
Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Nghỉ phép năm, lễ Tết và các lễ khác theo quy định công ty.
Có cơ hội thăng tiến và đào tạo chuyên môn.
Chế độ chăm sóc sức khỏe định kỳ và Teambuilding hằng năm.
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 290/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận3, Quận 3, Quận 3
- Hồ Chí Minh: Ung Văn Khiên, Bình Thạnh
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
