Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 290/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận3, Quận 3, Quận 3 - Ung Văn Khiên, Bình Thạnh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Facebook Ads và Tiktok Ads để đạt mục tiêu doanh thu theo ngân sách.

Quản lý và phân bổ ngân sách quảng cáo (ưu tiên kinh nghiệm quản lý ngân sách từ 1 tỷ VNĐ/tháng), đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Giám sát, phân tích, và đánh giá hiệu suất quảng cáo thông qua các KPIs (CTR, CPA, ROAS, v.v.).

Quản lý và động hành cùng đội nhóm (2-5 nhân sự: Sale, CSKH), để đảm bảo tiến độ và hiệu quả các dự án.

Phối hợp với bộ phận Content và Thiết kế để tối ưu hóa nội dung quảng cáo.

Nghiên cứu thị trường, xu hướng quảng cáo và đề xuất các chiến lược mới phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý quảng cáo Facebook Ads và TikTok Ads, đã từng quản lý ngân sách lớn (Từ 1 tỷ/tháng).

Kinh nghiệm trong lĩnh vực: Mỹ phẩm, thương mại điện tử là điểm cộng lớn.

Kỹ năng xây dựng và quản lý đội nhóm

Kỹ năng phân tích dữ liệu, tối ưu hóa ngân sách, và đề xuất chiến lược.

Kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng (có thể đàm phán theo kinh nghiệm và năng lực) + Hoa hồng trên doanh thu + Thương chiến dịch

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Nghỉ phép năm, lễ Tết và các lễ khác theo quy định công ty.

Có cơ hội thăng tiến và đào tạo chuyên môn.

Chế độ chăm sóc sức khỏe định kỳ và Teambuilding hằng năm.

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 290/2 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận3, Quận 3, Quận 3

- Hồ Chí Minh: Ung Văn Khiên, Bình Thạnh

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ỨNG DỤNG DƯỢC MỸ PHẨM CÔNG NGHỆ CAO MOCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin