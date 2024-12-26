Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 - 48 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Lập kế hoạch quảng cáo (Facebook ads, Google Ads, Zalo Ads, GDN...) phù hợp với kế hoạch Marketing của công ty

Nghiên cứu đề xuất thông điệp quảng cáo phù hợp với sản phẩm của công ty và đối tượng khách hàng, phối hợp với các bộ phận sản xuất nội dung theo kế hoạch

Trực tiếp triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên các kênh digital (Facebook, Google, Youtube...) nhằm đạt mục tiêu kinh doanh của công ty

Báo cáo, thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo, chuyển đổi và đưa ra phương án tối ưu hiệu quả nhằm bám sát tiến độ và kế hoạch đề ra.

Quản lý chi phí và hiệu quả các chiến dịch triển khai.

Thành thạo 1 trong các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Adobe Premier, Adobe After Effect, Corel...

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về Facebook Ads, Google Ads...thành thạo các công cụ mạng xã hội.

Am hiểu về lĩnh vực dược mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp là 1 lợi thế.

Tinh thần làm việc có trách nhiệm, có mục tiêu công việc rõ ràng, là người cầu tiến, ham học hỏi.

Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp theo quy chế công ty

Hỗ trợ các thiết bị trong quá trình làm việc

Chế độ bảo hiểm theo quy định của luật lao động

Môi trường làm việc trẻ, năng động thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AT MILK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin