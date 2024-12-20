Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29 Đường số 1, P Trường Thọ, TP Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Chuyên content khai thác khách hàng

- Viết bài content ngắn (khoảng 30 từ, sáng tạo, thu hút) và đăng lên các hội nhóm Facebook.

- Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng.

- Viết content ngắn trên các nền tảng khác như Bangdongsan, Chotot,...

- Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần

+ (Từ 8h - 17h30, nghỉ trưa: 11h30 - 13h).

- Thời gian thực tập: đủ 03 tháng

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Khả năng phát triển và xây dựng nội dung theo yêu cầu.

- Có khả năng, giao tiếp với khách hàng.

- Thái độ tích cực, có trách nhiệm với công việc.

- Có laptop cá nhân.

