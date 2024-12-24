Tuyển Nhân viên Marketing TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Công tác Truyền thông
2. Công tác tuyển sinh
3. Thực hiện công tác báo cáo
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Dịch vụ, Marketing, Kinh doanh và các chuyên ngành liên quan Kinh tế khác
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh
Thành thạo các ứng dụng văn phòng
Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận
Lương tháng 13
BHXH-BHYT-BHTN theo quy định
Thời gian làm việc: Từ T2 đến sáng T7
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động
Địa điểm làm việc: 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
