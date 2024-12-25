Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 232/17 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản trị, phát triển kênh dựa trên nội dung có sẵn.

- Thiết kế ảnh Thumbnail, tạo hình ảnh ấn tượng độc đáo cho người xem.

- Đảm bảo thumbnail tuân thủ các nguyên tắc và chính sách YouTube.

- Upload và quản lý thông tin của các video.

- Sử dụng được các công cụ chuyên ngành để SEO từ khóa lên YouTube theo đúng mục tiêu đã đề ra.

- Theo dõi và cập nhật thông tin về các kênh có nội dung tương tự để tối ưu hóa kênh nội bộ.

- Các công việc khác theo phân công của leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân để làm việc

- Hiện đang theo học hoặc mới tốt nghiệp với bằng Marketing, Thiết kế đồ họa hoặc lĩnh vực liên quan.

- Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về thiết kế thumbnail youtube.

- Từng làm công việc tối ưu hóa, phát triển kênh YouTube.

- Hiểu biết về thuật toán, chính sách của YouTube.

- Có kinh nghiệm lĩnh vực Truyền thông, Showbiz,... là một lợi thế.

- Sử dụng được các công cụ hỗ trợ: Photoshop, Canva,... để thiết kế Thumbnail.

Tại Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc Thì Được Hưởng Những Gì

- Buổi chiều hàng ngày tham gia tiệc pantry cùng công ty.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Công Nghệ và Tầm Nhìn Yêu Âm Nhạc

