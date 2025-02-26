Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 - TT9, đường Foresa 1A, khu đô thị Tasco, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Triển khai kế hoạch Marketing theo tháng, quý, năm đảm bảo mục tiêu công ty đặt ra.

Lên kế hoạch phát triển nội dung trên kênh website, thực hiện SEO cho các website công ty.

Nghiên cứu và triển khai nội dung trên mạng xã hội (Facebook, Tiktok).

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông PR.

Hỗ trợ triển khai, tối ưu các chiến dịch quảng cáo, phát triển tệp khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã tốt nghiệp các trường CĐ/ĐH chuyên ngành về Truyền thông, Marketing.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và cầu tiến.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh video.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản).

Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7-10 triệu/tháng + phụ cấp tiền ăn trưa, phụ cấp xăng xe

Thưởng đột suất và thưởng cuối năm theo đóng góp công việc

Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật

Tham quan du lịch hàng năm.

Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước

Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến

Được đào tạo cẩn thận, bài bản kiến thức về Marketing.

Có cơ hội đi công tác nước ngoài

Thử việc: 02 tháng

Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 7. Nghỉ chủ nhật

Vị trí: nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.