Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH LUXURY TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 233/27 Đặng Thuỳ Trâm, P.13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube,...) nhằm thu hút khách hàng và tăng tương tác.

Lên kế hoạch nội dung theo chiến lược marketing của công ty, đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả.

Viết bài, chụp ảnh, quay video chất lượng cao, phù hợp với từng nền tảng và đối tượng khách hàng.

Sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh/video để tạo ra nội dung chuyên nghiệp và bắt mắt.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch content marketing, từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

Tìm kiếm và cập nhật xu hướng du lịch mới, thông tin hấp dẫn để tạo nội dung thu hút.

Hợp tác với các bộ phận khác (sales, marketing,...) để đảm bảo nội dung được phát triển đồng bộ và hiệu quả.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website của công ty (nếu có).

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có niềm đam mê với lĩnh vực du lịch và content marketing.

Khả năng viết tốt, sáng tạo và có gu thẩm mỹ.

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh/video cơ bản (Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Final Cut Pro, hoặc các ứng dụng tương tự).

Nắm bắt nhanh xu hướng và có khả năng thích ứng tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có trách nhiệm, chủ động, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Am hiểu về các nền tảng mạng xã hội và các thuật ngữ trong lĩnh vực marketing online là một lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu marketing là một lợi thế.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng content marketing và các công cụ hỗ trợ.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

