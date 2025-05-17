Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 192 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads và Tiktok Ads.
Tối ưu hóa phương tiện truyền thông trả phí.
Thống kê và phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch.
Theo dõi các chương trình khuyến mãi trên các nền tảng bán hàng online, lập thống kê và phân tích để có chiến lược phù hợp.
Mỗi ngày duy trì cập nhật mới 2 bài viết trên Fanpage Facebook, mỗi tuần đăng 1 video trên kênh Tiktok (thường xuyên theo dõi, chăm sóc Fanpage/Website)
Phối hợp công việc với các đội nhóm Marketing thuê ngoài (outsource)
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm về Digital Marketing ngành F&B
Ứng viên làm tại các agency digital vị trí tương đương là lợi thế lớn.
Thành thạo các công cụ: Photoshop, AI, Facebook page manager, Google search console, Google trends, Tiktok,…
Có khả năng sáng tạo, biết lắng nghe khách hàng, có kinh nghiệm xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu.
Hiểu biết sâu về các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook,Tiktok.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12 triệu đến 18 triệu (có thể theo năng lực)
Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc thân thiện,năng động
Và các phúc lợi khác như: mừng sinh nhật , hiếu/ hỉ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 192 - 194 Nguyễn Tri Phương, Phường 04, Quận 10, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-12-18-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job359158
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 284 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 284 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH HBT TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Tuyển Ads CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐĂNG ANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Tuyển Lập trình viên Mobile CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ THÔNG MINH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN TRỊ THÔNG MINH ASIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TNT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TNT
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VGS
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MEDLINE
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing DFURNI JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DFURNI JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THÉP THÔNG MINH TOÀN CẦU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH SX TM DV Minh Hà làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH SX TM DV Minh Hà
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sức Mạnh Thể Thao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu Công Ty TNHH Sức Mạnh Thể Thao
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Lạnh Lightcool Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Điện Lạnh Lightcool Việt Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Mijunka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Mijunka
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Amanaki
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH HTE Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH HTE Global
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ
Tới 1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu JobsGO Recruit
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Kayrus Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu Công Ty TNHH Kayrus Media
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Droid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Droid Việt Nam
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH SX TM DV ĐT Minh Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 Triệu Công Ty TNHH SX TM DV ĐT Minh Phú
15 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu JobsGO Recruit
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty LD HHKS Chains Caravelle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty LD HHKS Chains Caravelle
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty cổ phần thời trang TH
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục BAVICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục BAVICO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm