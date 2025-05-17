Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 192 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads và Tiktok Ads.

Tối ưu hóa phương tiện truyền thông trả phí.

Thống kê và phân tích và đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Theo dõi các chương trình khuyến mãi trên các nền tảng bán hàng online, lập thống kê và phân tích để có chiến lược phù hợp.

Mỗi ngày duy trì cập nhật mới 2 bài viết trên Fanpage Facebook, mỗi tuần đăng 1 video trên kênh Tiktok (thường xuyên theo dõi, chăm sóc Fanpage/Website)

Phối hợp công việc với các đội nhóm Marketing thuê ngoài (outsource)

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm về Digital Marketing ngành F&B

Ứng viên làm tại các agency digital vị trí tương đương là lợi thế lớn.

Thành thạo các công cụ: Photoshop, AI, Facebook page manager, Google search console, Google trends, Tiktok,…

Có khả năng sáng tạo, biết lắng nghe khách hàng, có kinh nghiệm xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu.

Hiểu biết sâu về các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook,Tiktok.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 12 triệu đến 18 triệu (có thể theo năng lực)

Tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc thân thiện,năng động

Và các phúc lợi khác như: mừng sinh nhật , hiếu/ hỉ,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC NHẬT SUSHIWAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.