Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GC EDUCATION CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH GC EDUCATION CENTER
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
MÔ TẢ:
Lên kế hoạch & triển khai nội dung fanpage, group, Zalo, TikTok
Quảng bá thương hiệu
Tạo leads (Facebook/Zalo/Google)
Marketing-Sales phối hợp cùng CSKH-Sales để tư vấn chương trình và chốt khách hàng.
Hỗ trợ truyền thông workshop, sự kiện offline
Làm báo cáo tuần & tối ưu hiệu quả chiến dịch
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
Có kinh nghiệm cơ bản về digital marketing, chạy ads tạo lead
Biết viết content, dùng Canva, hiểu hành vi khách hàng ngành giáo dục
Ưu tiên đã từng làm trung tâm ngoại ngữ hoặc startup giáo dục
Thái độ chủ động, cầu tiến, muốn phát triển kỹ năng marketing tổng thể
Có kinh nghiệm cơ bản về digital marketing, chạy ads tạo lead
Biết viết content, dùng Canva, hiểu hành vi khách hàng ngành giáo dục
Ưu tiên đã từng làm trung tâm ngoại ngữ hoặc startup giáo dục
Thái độ chủ động, cầu tiến, muốn phát triển kỹ năng marketing tổng thể
Tại CÔNG TY TNHH GC EDUCATION CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8tr + Hoa hồng theo số học viên chốt từ lead/khách hàng tiềm năng bạn tạo ra dao động từ 10tr-18tr trên 1 tháng.
Thưởng khi vượt goals.
Môi trường startup giáo dục năng động, cơ hội học và thăng tiến rõ ràng
Thưởng khi vượt goals.
Môi trường startup giáo dục năng động, cơ hội học và thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GC EDUCATION CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI