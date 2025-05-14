Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GC EDUCATION CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

MÔ TẢ:

Lên kế hoạch & triển khai nội dung fanpage, group, Zalo, TikTok

Quảng bá thương hiệu

Tạo leads (Facebook/Zalo/Google)

Marketing-Sales phối hợp cùng CSKH-Sales để tư vấn chương trình và chốt khách hàng.

Hỗ trợ truyền thông workshop, sự kiện offline

Làm báo cáo tuần & tối ưu hiệu quả chiến dịch

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:

Có kinh nghiệm cơ bản về digital marketing, chạy ads tạo lead

Biết viết content, dùng Canva, hiểu hành vi khách hàng ngành giáo dục

Ưu tiên đã từng làm trung tâm ngoại ngữ hoặc startup giáo dục

Thái độ chủ động, cầu tiến, muốn phát triển kỹ năng marketing tổng thể

Tại CÔNG TY TNHH GC EDUCATION CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8tr + Hoa hồng theo số học viên chốt từ lead/khách hàng tiềm năng bạn tạo ra dao động từ 10tr-18tr trên 1 tháng.

Thưởng khi vượt goals.

Môi trường startup giáo dục năng động, cơ hội học và thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GC EDUCATION CENTER

