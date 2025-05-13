Tuyển Nhân viên Marketing VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEYE INVERTER (SINGAPORE) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEYE INVERTER (SINGAPORE) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEYE INVERTER (SINGAPORE) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEYE INVERTER (SINGAPORE) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 69 Nguyễn Thị Nhung, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các ấn phẩm sáng tạo, phù hợp với định hướng thương hiệu và mục tiêu marketing của công ty.
Phụ trách thiết kế hình ảnh cho các nền tảng kỹ thuật số và ấn phẩm in ấn như: Facebook, banner, brochure, newsletter, standee, poster, slide thuyết trình,...
Phối hợp chặt chẽ với team Marketing và các bộ phận liên quan để đảm bảo các sản phẩm thiết kế được hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu.
Hỗ trợ chỉnh sửa video và hậu kỳ cho các kênh truyền thông.
Quản lý khối lượng công việc và mốc thời gian để đảm bảo giao nhiệm vụ đúng hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Thiết kế đồ họa hoặc liên quan.
Thành thạo thiết kế cho các nền tảng Digital như: bài đăng/quảng cáo Facebook, banner online, banner website,... và các ấn phẩm POSM như: poster, standee, brochure,...
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (AI) và các công cụ hỗ trợ liên quan.
Có mắt thẩm mỹ tốt, đảm bảo sản phẩm thiết kế luôn chỉn chu, chuyên nghiệp và nhất quán với hình ảnh thương hiệu.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt, sẵn sàng chia sẻ và tiếp thu ý kiến để cải thiện và phát triển cùng đội ngũ.
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng chỉnh sửa video hoặc tư duy marketing trong thiết kế.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEYE INVERTER (SINGAPORE) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn theo chính sách của công ty.
Được hưởng các quyền lợi về: BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo các quy định.
Cơ hội thăng tiến và đào tạo chuyên sâu thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEYE INVERTER (SINGAPORE) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEYE INVERTER (SINGAPORE) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DEYE INVERTER (SINGAPORE) PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 69, đường Nguyễn Thị Nhung, khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

