Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LYRA CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 155 Âu Cơ Phường 14, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên trở lên chuyên ngành Truyền thông/ Marketing/ Digital Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.

• Có tư duy phân tích và xác định hành trình khách hàng.

• Có kinh nghiệm đã làm trong mảng Nha khoa và Da liễu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH LYRA CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương theo năng lực từ 10-13 triệu

• Được Review lương định kỳ hàng năm

• Thưởng bổ sung, nếu đạt Doanh số

• Được tham gia các hoạt động đào tạo của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LYRA CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin