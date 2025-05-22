Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH LYRA CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH LYRA CLINIC
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 155 Âu Cơ Phường 14, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên trở lên chuyên ngành Truyền thông/ Marketing/ Digital Marketing hoặc các chuyên ngành có liên quan.
• Có tư duy phân tích và xác định hành trình khách hàng.
• Có kinh nghiệm đã làm trong mảng Nha khoa và Da liễu là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH LYRA CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương theo năng lực từ 10-13 triệu
• Được Review lương định kỳ hàng năm
• Thưởng bổ sung, nếu đạt Doanh số
• Được tham gia các hoạt động đào tạo của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LYRA CLINIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
