Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8a, ngõ 41 Đông Tác,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Triển khai, theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu, theo ngân sách ngân sách được duyệt. Rà soát, đánh giá, tối ưu chất lượng thông điệp quảng cáo, landing page.

- Quản lý, đo lường, đánh giá các các chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo thuộc Tik Tok Ads, Shopee Ads, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty.

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

- Quản lý sàn vận hành các sàn TMĐT theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 2002 - 1995;

- Tốt nghiệp các ngành Marketing, kinh tế đối ngoại, kinh tế thương mại, ngoại giao, Quản trị kinh doanh,...

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chạy Facebook Ads.

- Biết và hiểu biết về nền tảng Tiktok, Chạy ads vận hành seller.

- Biết edit video, ảnh là 1 lợi thế.

- Có tinh thần làm việc tốt, năng động và nhanh nhạy.

- Trung thực, tích cực trong công việc, ham học hỏi.

Tại HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng từ 8-10 triệu + thưởng doanh số. Thu nhập 14 - 15 triệu/tháng

- Chế độ nghỉ lễ, đóng BHXH-BHYT theo quy định nhà nước.

- Các khoản phụ cấp và bảo hiểm theo quy định của công ty.

- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BUDDY HAIRS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.