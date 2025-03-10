Tuyển Nhân viên Marketing CN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ÂM NHẠC TOÀN CẦU làm việc tại Điện Biên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 649 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

- Lên kế hoạch, ý tưởng content bài viết/ Video ; chủ đề cho từng Fanpage, Website , Tiktok, Youtube

- Thực hiện chăm sóc , quản trị Fanpage, các danh mục bài viết Wordpress , Tiktok, Youtube

- Thực hiện seeding tăng tương tác cho các bài viết, website, fanpage...

- Thiết kế hình ảnh theo yêu cầu ( Canva, Capcut, PTS, AI, Pr... )

- Khảo sát các ý tưởng của các đối thủ cùng ngành , lên ý tưởng mới cho công ty

- Phối hợp cùng DEV để cải tiến hệ thống

- Thực hiện các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu từ Quản lý

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc đã làm việc trong ngành phân phối thiết bị âm thanh (sẽ được công ty đào tạo thêm khi nhận việc).

- Có kiến thức chuyên ngành Marketing, kinh doanh.

- Có kiến thức căn bản về Digital Marketing, am hiểu về các thuật ngữ SEO, PPC, Google Adwords, quản trị nội dung, Affiliate,...

- Sử dụng thành thạo các kênh truyền thông số và công cụ số.

- Sáng tạo, chủ động trong công việc và có tinh thần cầu tiến.

- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy về phân tích và quản lý thời gian.

- Kiến thức về công nghệ - các công cụ tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.

- Hiểu rõ về các chính sách, điều khoản đăng bài trên mạng xã hội, tài khoản quảng cáo... - Có kinh nghiệm xây dựng và quản lý kênh youtube, fanpage, website, social...

Tại CN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ÂM NHẠC TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8.000.000đ – 12.000.000đ (thử việc 85%). Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

- Hưởng các chế độ phúc lời theo quy định của công ty: Lễ, tết, hiếu, hỉ...

- Hưởng các chế độ khác theo quy định nhà nước (BHXH,BHYT,BHTN), lương tháng 13, nghỉ phép năm và các ngày lễ, tết theo quy định.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài hay cơ hội học về DJ, nhạc cụ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ÂM NHẠC TOÀN CẦU

