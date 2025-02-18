Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Điện Biên:
- Tầng 4 Tòa nhà Gro Center, 132
- 134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch và thực hiện viết bài trên webiste, fanpage, Linkedin.
Lên ý tưởng kịch bản quay tiktok, youtube, FB reels.
Đọc và tìm hiểu tổng hợp thông tin về kế toán – thuế cho cá nhân, doanh nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên vừa tốt nghiệp đại học hoặc là sinh viên năm cuối các chuyên ngành Marketing, kế toán, thuế, luật (ưu tiên sinh viên ngành kế toán – thuế)
Có khả năng viết tốt, có tư duy mở.
Mong muốn trở thành chuyên viên content – chuyên viên tư vấn thuế - kế toán.
Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh.
Có thể làm việc độc lập & làm việc theo nhóm.
Làm việc tối thiểu 3 ngày trong tuần, có thể chia ra làm 6 buổi.
Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
Được đào tạo bài bản về content, kiến thức chuyên môn về kế toán – thuế.
Định hướng nghề nghiệp cụ thể trong tương lai.
Phụ cấp thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
