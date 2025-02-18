Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - Tầng 4 Tòa nhà Gro Center, 132 - 134 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện viết bài trên webiste, fanpage, Linkedin.

Lên ý tưởng kịch bản quay tiktok, youtube, FB reels.

Đọc và tìm hiểu tổng hợp thông tin về kế toán – thuế cho cá nhân, doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên vừa tốt nghiệp đại học hoặc là sinh viên năm cuối các chuyên ngành Marketing, kế toán, thuế, luật (ưu tiên sinh viên ngành kế toán – thuế)

Có khả năng viết tốt, có tư duy mở.

Mong muốn trở thành chuyên viên content – chuyên viên tư vấn thuế - kế toán.

Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Anh.

Có thể làm việc độc lập & làm việc theo nhóm.

Làm việc tối thiểu 3 ngày trong tuần, có thể chia ra làm 6 buổi.

Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Được đào tạo bài bản về content, kiến thức chuyên môn về kế toán – thuế.

Định hướng nghề nghiệp cụ thể trong tương lai.

Phụ cấp thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Tư Vấn & Đại Lý Thuế TPM

