Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Thời Trang 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà B&B, số 60, ngõ 850 Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Nghiên cứu insight khách hàng để đưa ra chiến lược chạy quảng cáo , nghiên cứu hiểu sâu về sản phẩm

Lên được ý tưởng, nội dung video.

Cắt ghép video để chạy quảng cáo từ tư liệu KOC, video live, tài nguyên của công ty

Tổng hợp, phân tích MKT các bên tương đồng, content các bên khác đang triển khai hiệu quả

Chạy quảng cáo tiktok ads, tối ưu hiệu quả

Lập kế hoạch, ngân sách chi tiêu và target hiệu quả theo tháng, theo ngày

Báo cáo, đánh giá kết quả và đưa giải pháp

Thực hiện các công việc khác, hỗ trợ các bộ phận khác liên quan đến Tiktok theo yêu cầu của Leader

Các công việc khác phát sinh...

Có từ 1 năm kinh nghiệm chạy Tiktok Ads, ngân sách tối thiểu 200 triệu/ tháng.

Có kinh nghiệm trên các sàn Thương mại điện tử là 1 lợi thế

Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc

Có tinh thần làm việc nhóm.

Tại Công ty CP Thời Trang 360 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8 – 15 triệu / tháng, thưởng lễ Tết.

Thưởng theo hiệu quả công việc, mua hàng chiết khấu cao tại hệ thống.

Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia các hoạt động Gala, Teambuilding, Party của công ty,

Chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thời Trang 360

