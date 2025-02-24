Tuyển Nhân viên Marketing Công ty CP Thời Trang 360 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty CP Thời Trang 360
- Hà Nội: Toà nhà B&B, số 60, ngõ 850 Đường Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Nghiên cứu insight khách hàng để đưa ra chiến lược chạy quảng cáo , nghiên cứu hiểu sâu về sản phẩm
Lên được ý tưởng, nội dung video.
Cắt ghép video để chạy quảng cáo từ tư liệu KOC, video live, tài nguyên của công ty
Tổng hợp, phân tích MKT các bên tương đồng, content các bên khác đang triển khai hiệu quả
Chạy quảng cáo tiktok ads, tối ưu hiệu quả
Lập kế hoạch, ngân sách chi tiêu và target hiệu quả theo tháng, theo ngày
Báo cáo, đánh giá kết quả và đưa giải pháp
Thực hiện các công việc khác, hỗ trợ các bộ phận khác liên quan đến Tiktok theo yêu cầu của Leader
Các công việc khác phát sinh...
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trên các sàn Thương mại điện tử là 1 lợi thế
Cẩn thận và có trách nhiệm với công việc
Có tinh thần làm việc nhóm.
Tại Công ty CP Thời Trang 360 Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8 – 15 triệu / tháng
Thưởng theo hiệu quả công việc, mua hàng chiết khấu cao tại hệ thống.
Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tham gia các hoạt động Gala, Teambuilding, Party của công ty,
Chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thời Trang 360
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
