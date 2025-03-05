Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.

Tạo ra nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng mục tiêu trên các nền tảng khác nhau.

Phân tích dữ liệu marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Theo dõi xu hướng marketing kỹ thuật số mới nhất và áp dụng vào chiến lược của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.

Tham gia vào các sự kiện và hội thảo liên quan đến marketing kỹ thuật số.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing, Content Marketing.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Kỹ năng viết tốt và khả năng tạo nội dung hấp dẫn.

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc độc lập cũng như nhóm.

Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, các công cụ quản lý mạng xã hội.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng deadline.

Tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghiệp Knight Tools

