Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Agena làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng M, VVS Building, 49 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Q. Tân Bình, Tp HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

• Lập kế hoạch quảng cáo sản phẩm, chiến lược đẩy mạnh doanh số, xây dựng hình ảnh thương hiệu trên thị trường.

• Tìm kiếm thị trường cho sản phẩm được phân công.

• Hỗ trợ bộ phận bán hàng các tài liệu, thông tin liên quan đến sản phẩm bao gồm brochure, nghiên cứu lâm sàng, trình bày sản phẩm trên powerpoint, video clip

• Tổ chức các sự kiện như hội thảo, triển lãm hỗ trợ bán hàng và xây dựng thương hiệu.

• Lập kế hoạch PR cho sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

• Viết bài báo quảng cáo, đăng tin, các tài liệu marketing.

• Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan.

• Ứng viên từ 22 – 30 tuổi.

• Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), kỹ năng thiết kế Photoshop, Illustrator, Indesign.

• Kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm trong lĩnh vực marketing các sản phẩm liên quan đến thẩm mỹ, làm đẹp và thiết bị y tế

• Có khả năng giới thiệu sản phẩm, thuyết trình.

• Sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, linh hoạt.

• Anh văn giao tiếp.

• Có kiến thức về Tổ chức thiết kế và in ấn/ sản xuất các tài liệu/ vật phẩm Marketing

* Thông tin khác:

• Thử việc: Thử việc 2 tháng

• Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6: từ 8h30 đến 17h30, thứ 7 từ 8h30 đến 12h00.

• Ngày nghỉ: Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật.

*

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Agena Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 9 – 12 triệu

• Cơ hội huấn luyện

• Cơ hội tiếp cận với các công nghệ thẩm mỹ hàng đầu thế giới, được đào tạo và công tác nước ngoài.

• Hưởng các chế độ theo quy định (BHXH, NGHỈ PHÉP, LƯƠNG THÁNG 13,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Agena

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin