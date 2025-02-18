Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Thiện Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 20 Triệu

Mức lương 20 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 13 Nguyễn Đình Khơi, P. 4, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai chiến lược marketing để phát triển thương hiệu và đẩy mạnh doanh số bán lẻ.

Quản lý đội ngũ marketing, phân công công việc, đào tạo và nâng cao hiệu suất làm việc.

Lên kế hoạch và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên TikTok Ads, Facebook Ads, Shopee Ads để gia tăng chuyển đổi.

Xây dựng, vận hành và phát triển các kênh thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop…) để thúc đẩy doanh số.

Phát triển nội dung thương hiệu trên các nền tảng online, đặc biệt là TikTok, Shopee, Facebook và website.

Theo dõi, phân tích dữ liệu, tối ưu ngân sách quảng cáo và đề xuất chiến lược phù hợp.

Hợp tác với các team liên quan (sales, content) để thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Lên kế hoạch ngắn – trung – dài hạn cho sản phẩm và chương trình khuyến mãi phù hợp.

Với Mức Lương 20 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm ở vị trí trưởng phòng marketing hoặc tương đương.

tối thiểu 2-3 năm ở vị trí trưởng phòng marketing hoặc tương đương

Hiểu sâu về branding, quản lý thương hiệu và phát triển thị trường bán lẻ

branding, quản lý thương hiệu và phát triển thị trường bán lẻ

Biết chạy ads trên TikTok, Facebook, Shopee và phân bổ ngân sách phù hợp.

chạy ads trên TikTok, Facebook, Shopee

Có kinh nghiệm xây dựng, vận hành và tối ưu hiệu quả Shopee, TikTok Shop.

Shopee, TikTok Shop

Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, sáng tạo và nhạy bén với xu hướng thị trường.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành FMCG, thực phẩm, làm đẹp.

FMCG, thực phẩm, làm đẹp

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 (T2 - T6), 8:00 - 16:00 (T7).

Địa điểm làm việc: 13 Nguyễn Đình Khơi, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Tại Công ty TNHH MTV Thiện Oanh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000

Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, Tết,...

Du lịch team buidling hằng năm và chương trình liên hoan ngoại khóa thường niên.

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, sáng tạo.

