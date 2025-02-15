Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Baras làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2/27A Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Thực tập lên ý tưởng cho nội dung tiếp thị bán hàng của thương hiệu

Tham gia sáng tạo nội dung phục vụ social marketing

Hỗ trợ khâu sản xuất media cho phòng marketing

Tham gia các buổi shooting, sản xuất TVC

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sở thích về marketing và các hoạt động sản xuất video, hình ảnh thời trang

Yêu thích thời trang và sáng tạo

Có hiểu biết cơ bản về ngành marketing

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Baras Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Baras

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin