Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Baras làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Baras
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 2/27A Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Thực tập lên ý tưởng cho nội dung tiếp thị bán hàng của thương hiệu
Tham gia sáng tạo nội dung phục vụ social marketing
Hỗ trợ khâu sản xuất media cho phòng marketing
Tham gia các buổi shooting, sản xuất TVC
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sở thích về marketing và các hoạt động sản xuất video, hình ảnh thời trang
Yêu thích thời trang và sáng tạo
Có hiểu biết cơ bản về ngành marketing
Yêu thích thời trang và sáng tạo
Có hiểu biết cơ bản về ngành marketing
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Baras Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Baras
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI