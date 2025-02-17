Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 83B Hoàng Sa ĐaKao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm đề ra các ý tưởng tiếp thị về mặt nội dung, hình ảnh đế giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty đến người tiêu dùng.

Lên ý tưởng sáng tạo, sản xuất và biên tập các nội dung truyền thông (bài PR, thông cáo báo chí, media pitches, newsletters, Social Media ads) bằng tiếng Anh và (hoặc) tiếng Việt cho các sản phẩm dịch vụ của công ty trên các kênh truyền thông.

Biên phiên dịch tài liệu đào tạo nội bộ, ấn phẩm quảng cáo.

Hỗ trợ xây dựng các kế hoạch truyền thông theo năm/ quý/ tháng và các hoạt động để phát triển hình ảnh Công ty;

Nhận thức và phát triển chiến lược marketing hiệu quả và trực quan

Tổ chức và quản lý các chiến dịch quảng cáo/truyền thông. Quản lý các kênh social marketing của công ty như Facebook, Zalo, Instagram

Tổ chức các triển lãm và sự kiện truyền thông để quảng bá và tăng cường nhận diện thương hiệu.

Nghiên cứu và phân tích thị trường để đánh giá xu hướng, mức độ nhận diện thương hiệu và hoạt động cạnh tranh của đối thủ.

Thiết lập mạng lưới quan hệ với nhà cung cấp truyền thông và nhà xuất bản để đảm bảo hợp tác trong các hoạt động quảng bá.

Khảo sát tìm hiểu về nhu cầu và mức độ quan tâm của khách hàng.

Viết bài quảng cáo trên các kênh phân phối marketing như tờ rơi, báo chí, website, tài liệu đào tạo nội bộ ... Viết bài đăng tương tác (dạng text, ảnh, video hoặc HTML) để tạo kết nối với cộng đồng mạng.

Tối ưu hình ảnh của công ty trên các nền tảng điện tử.

Kiểm duyệt bài đăng của người dùng phù hợp với chính sách kiểm duyệt của công ty

Lên kế hoạch cho lịch biên tập và lịch đăng nội dung.

Quản lý, báo cáo về tiến độ và hiệu suất của chiến dịch với BDD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Báo chí, Marketing, Kinh tế hoặc PR.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu digital marketing / social media.

Có kiến thức cơ bản về thiết kế website, phát triển website, CRO và SEO.

Hiểu biết về truyền thông trực tuyến và các kênh marketing chính.

Có khả năng viết lách, thuyết trình, tư vấn và giao tiếp tốt.

Có khả năng quản lý và làm nhiều việc cùng lúc.

Tư duy hướng về khách hàng.

Là người lạc quan, cẩn thận .

Ưu tiên sử dụng thành thạo tiếng Anh (nói và viết).

Có hiểu biết về các phương thức nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu và phương pháp thống kê.

Sử dụng thành thạo MS Office và các phần mềm Marketing như CRM.

Biết về các kĩ thuật phân tích dữ liệu trên mạng xã hội và website như WebTrends

Kĩ năng giao tiếp tốt.

Khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.

Có sự sáng tạo và hiểu biết tốt về lĩnh vực hoạt động của công ty

Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: Cạnh tranh

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.

- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.

- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

