Tuyển Nhân viên Marketing Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 666 CMT8, P5, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Thực hiện các hoạt động Marketing:

Triển khai các hoạt động thúc đẩy khách hàng chia sẻ thông tin sử dụng dịch vụ trên các nền tảng xã hội;

Quản lý dữ liệu hình ảnh khách hàng liên quan đến hoạt động chia sẻ Marketing;

Thực hiện các hoạt động lấy dữ liệu hình ảnh thực tế khách hàng thực hiện dịch vụ tại chi nhánh;

Quản lý hồ sơ khách hàng truyền thông;

Thúc đẩy xây dựng mối quan hệ Khách hàng trở thành các đại sứ thương hiệu truyền thông hình ảnh thương hiệu;

Thực hiện livestream theo từng chủ đề, sáng tạo nội dụng nhằm thu hút lượng KH quan tâm dịch vụ.

Triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh tài liệu nhận diện tại cơ sở, gia tăng trải nghiệm, thúc đẩy hiệu quả tư vấn bán hàng cho chi nhánh.

Triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng theo các chính sách tri ân/ gắn kết KH (Member, Loyalty) theo từng sự kiện trong năm, phối hợp với các bộ phận khác tổ chức sự kiện tri ân khách hàng, các chương trình marketing khác trong năm.

Set up chuẩn bị theo ctkm của từng sự kiện, từng dịp hàng tháng, hàng năm: chuẩn bị thùng quà bốc thăm, quà tặng...

Chăm sóc khách hàng, tư vấn chính sách cộng tác và hoa hồng, gia tăng sự chuyển đổi KH thành cộng tác viên, hỗ trợ tài liệu hướng dẫn, thông tin chương trình bán hàng và các chiến dịch truyền thông phù hợp dành cho các cộng tác viên tham gia.

Quản lý và phát triển các kênh nội viện: FB, Tiktok, zalo OA..., có kế hoạch đăng bài, tăng tương tác, thu thập dữ liệu chuẩn bị nội dụng đăng bài theo kế hoạch.

Thực hiện thiết kế các sản phẩm phục vụ cho công tác bán hàng, thúc đẩy doanh số: sale kit, catalogue, poster quảng cáo, các loại voucher...

Tiến hành đo lượng hiệu quả của các chiến dịch, các sự kiện

Lập báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Marketing/ E-commmerce/ Quản trị kinh doanh...;

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm trở lên, ưu tiên lĩnh vực y tế, Thẩm mỹ;

- Khả năng content, tư duy về mặt hình ảnh tốt;

- Có kĩ năng sử dụng thành thạo Excel, Word, Powerpoint;

- Có kiến thức marketing, bán lẻ khách hàng cao cấp là một lợi thế;

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Được hưởng thu nhập theo năng lực, cạnh tranh thị trường;

Được hưởng lương tháng 13;

Được tham gia Teambuilding 2 lần/năm;

Được xem xét tăng lương hàng năm;

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Quà mừng 8/3, 20/10, 30/4 và 01/5, 2/9, Tết Dương lịch (trị giá hiện kim);

Quà mừng Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu (dành cho con CBNV);

Quà mừng bản thân kết hôn (trị giá hiện kim);

Quà chúc mừng sinh nhật (trị giá hiện kim);

Được hưởng chính sách ưu đãi làm đẹp không giới hạn cho CBNV và người thân;

Chính sách chăm sóc sức khỏe lao động và đời sống CBCNV như: hỗ trợ cơm Trưa tại Bệnh viện, khám sức khỏe định kỳ, đồng phục...;

Được hưởng nguyên lương vào các ngày nghỉ quốc gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

