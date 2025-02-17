Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cao thoả thuận trong buổi phỏng vấn, thưởng theo hiệu quả công việc mang lại; Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ trung, cởi mở hợp tác trong công việc; Được học hỏi các kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh, được cộng tác và nhận thưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty; Có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng win - win giữ nhân viên và công ty; Bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và khảo sát thị trường để tìm ra nhu cầu, thói quen và thị hiếu của người tiêu dùng từ đó đưa ra kế hoạch triển khai hoạt động Sales Marketing cho sản phẩm;

Tìm kiếm nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng và lên kế hoạch để thu hút, chinh phục họ;

Trực tiếp tiếp cận để giới thiệu, tư vấn và đưa ra những đề xuất giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm/dịch vụ từ công ty phù hợp với nhu cầu của họ;

Phối hợp với phòng kinh doanh xây dựng ý tưởng và chính sách bán hàng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng;

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và so sánh với sản phẩm công ty để xây dựng chiến dịch Marketing hiệu quả;

Lên ý tưởng, triển khai thực hiện các chương trình giảm giá, quảng cáo, sự kiện, hội chợ, tri ân khách hàng... nhằm nâng cao hình ảnh và thương hiệu;

Lên kế hoạch và tối ưu trực tiếp chuyển đổi trên các nền tảng cáo quảng cáo (Google, Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube...) nhằm mục đích thu lead.

Đo lường kết quả hoạt động của các dự án Marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích,... để có những điều chỉnh phù hợp;

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp và yêu cầu của cấp trên trực tiếp;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành như Marketing, Thương mại, Hoá, Sinh... hoặc các ngành khác liên quan.

Ngoại ngữ tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết);

2. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết lách, văn phong chuyên nghiệp, sử dụng từ ngữ thành thạo và đa dạng, có thể viết, nói chuyện được nhiều chủ đề khác nhau;

Kỹ năng phân tích, báo cáo các dự án;

Có khả năng tư duy, sáng tạo và linh hoạt trong việc thiết kế nội dung, có ý tưởng chất lượng có thể thu hút khách hàng;

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và quản lý hiệu quả thời gian;

Biết lắng nghe và truyền tải thông điệp tốt;

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;

Chú trọng hiệu quả công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chính trực trong suy nghĩ và hành động;

Mong muốn xây dựng các giá trị tích cực vì cộng đồng;

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 9 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin