Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cao thoả thuận trong buổi phỏng vấn, thưởng theo hiệu quả công việc mang lại; Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp trẻ trung, cởi mở hợp tác trong công việc; Được học hỏi các kỹ năng và kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh, được cộng tác và nhận thưởng theo hiệu quả kinh doanh của công ty; Có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến rõ ràng win

- win giữ nhân viên và công ty; Bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và khảo sát thị trường để tìm ra nhu cầu, thói quen và thị hiếu của người tiêu dùng từ đó đưa ra kế hoạch triển khai hoạt động Sales Marketing cho sản phẩm;
Tìm kiếm nhóm đối tượng khách hàng tiềm năng và lên kế hoạch để thu hút, chinh phục họ;
Trực tiếp tiếp cận để giới thiệu, tư vấn và đưa ra những đề xuất giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm/dịch vụ từ công ty phù hợp với nhu cầu của họ;
Phối hợp với phòng kinh doanh xây dựng ý tưởng và chính sách bán hàng để đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và so sánh với sản phẩm công ty để xây dựng chiến dịch Marketing hiệu quả;
Lên ý tưởng, triển khai thực hiện các chương trình giảm giá, quảng cáo, sự kiện, hội chợ, tri ân khách hàng... nhằm nâng cao hình ảnh và thương hiệu;
Lên kế hoạch và tối ưu trực tiếp chuyển đổi trên các nền tảng cáo quảng cáo (Google, Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube...) nhằm mục đích thu lead.
Đo lường kết quả hoạt động của các dự án Marketing bằng việc lập báo cáo, phân tích,... để có những điều chỉnh phù hợp;
Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp và yêu cầu của cấp trên trực tiếp;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành như Marketing, Thương mại, Hoá, Sinh... hoặc các ngành khác liên quan.
Ngoại ngữ tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết);
2. YÊU CẦU VỀ KỸ NĂNG
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết lách, văn phong chuyên nghiệp, sử dụng từ ngữ thành thạo và đa dạng, có thể viết, nói chuyện được nhiều chủ đề khác nhau;
Kỹ năng phân tích, báo cáo các dự án;
Có khả năng tư duy, sáng tạo và linh hoạt trong việc thiết kế nội dung, có ý tưởng chất lượng có thể thu hút khách hàng;
Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và quản lý hiệu quả thời gian;
Biết lắng nghe và truyền tải thông điệp tốt;
Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;
Chú trọng hiệu quả công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chính trực trong suy nghĩ và hành động;
Mong muốn xây dựng các giá trị tích cực vì cộng đồng;

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 9 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NAVIS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L3, Tòa Nhà Vạn Đạt, Đường số 8, Lô II-1, Nhóm CN II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job302813
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FIRE FRONT VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ MINH VÂN
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ANV GLOBAL
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Mijunka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Mijunka
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Nhà Thép Universal Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Amanaki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Amanaki
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TÂN THỪA THIÊN HUẾ
Tới 1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 50 Triệu JobsGO Recruit
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Kayrus Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu Công Ty TNHH Kayrus Media
Trên 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vascara
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Droid Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Droid Việt Nam
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty LD HHKS Chains Caravelle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty LD HHKS Chains Caravelle
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty TNHH Điều hoà Gree (Việt Nam)
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Tâm
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty cổ phần thời trang TH
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 25 Triệu Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
13 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Logistics U&I làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Logistics U&I
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dunlopillo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Dunlopillo Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Best Audio- Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hoàng Kim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Best Audio- Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hoàng Kim
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Bio Global Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Bio Global Holdings
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Sony Electronics Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sony Electronics Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Eras Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Eras Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lumi Global
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Đại Phát Tín - Hồ Chí Minh
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu JobsGO Recruit
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Mùa Bội Thu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Mùa Bội Thu
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Thy
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm