Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116/3 đường TX21, Khu phố 6, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP. HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

● Quản lý, vận hành và phát triển các kênh truyền thông số của công ty, như Website, Tiktok, Youtube,...

● Đề xuất kế hoạch phát triển nội dung truyền thông theo các giai đoạn (ngắn - trung hạn) cho các kênh truyền thông của công ty.

● Thực hiện nhiệm vụ triển khai các kế hoạch/chiến dịch truyền thông tổng thể, căn cứ theo ngân sách cho hoạt động truyền thông thương hiệu.

● Phụ trách triển khai nội dung đa nền tảng (website, blogs, social media, ads content, PR báo chí). Tối ưu hóa nội dung cho công cụ tìm kiếm và các kênh truyền thông..

● Viết các bài viết chuẩn SEO lên website.

● Cập nhật nội dung của các thương hiệu công ty đang phân phối lên các trang Website, Fanpage, Zalo của công ty.

● Chịu trách nhiệm nội dung truyền thông trên các kênh Social Media, các bài viết SEO, PR của Công ty.

● Xây dựng và quản lý nội dung trên website, blog, fanpage của công ty, kịch bản video.

● Báo cáo định kỳ về kết quả công việc trên các kênh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh,.. Hoặc các ngành nghề tương tự

Độ tuổi: từ 20 - 40 tuổi

Giới tính: Nữ

Không yêu cầu kinh nghiệm (được đào tạo khi làm việc)

Có tinh thần sáng tạo, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: từ 8.000.000 – 15.000.000 đ/tháng và các phụ cấp khác.

• Thử việc 2 tháng.

• Được xét tăng lương 6 tháng/lần

• Thưởng khác: Thưởng dịp lễ, lương tháng 13, 12 ngày phép/ năm,....

• Hoạt động văn hóa: Du lịch, team building, các chương trình văn hóa thể thao, sinh nhật, văn nghệ tổ chức đều đặn.

• Được công ty cung cấp máy tính làm việc.

• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ... theo quy định của nhà nước.

• Các chế độ khác từ Công ty.

• Thời gian làm việc: Theo giờ hành chính từ: 8h00 – 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ TẠO MÁY BA MIỀN

