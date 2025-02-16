Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: AQUA STONE - Lô A85/I - A86/I Đường số 5, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Phụ trách xây dựng các nội dung PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông online tăng nhận diện thương hiệu, giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm khách hàng tiềm năng xây dựng hình ảnh thương hiệu trong tâm trí người lao động và khách.

Quản lý nội dung các trang mạng xã hội của Công ty: Facebook, Zalo, Website...

Lên kế hoạch và triển khai tổ chức sự kiện nội bộ và các sự kiện liên quan đến kế hoạch truyền thông của Công ty

• Xây dựng nội dung, thiết kế (hình ảnh, video) cho sản phẩm, dự án công trình đang triển khai, tạp chí nội bộ Công ty

Lập kế hoạch SEO, SEM, Google adwwords tối ưu hóa thứ hạng của website trên các trang tìm kiếm. Thường xuyên thống kê và phân tích từ khóa định kỳ.

Kiểm soát nhận diện hình ảnh thương hiệu, hình ảnh trên môi trường internet, phát hiện và báo cáo các trường hợp sử dụng hình ảnh thương hiệu sai mục đích.

Thực hiện theo dõi các hợp đồng, chứng từ, thủ tục thanh toán trong những dự án, đảm bảo đúng tiến độ

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch

Theo dõi và đánh giá hiệu quả các hoạt động chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông.

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên nghành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các nghành khác có liên quan

Kinh nghiệm: có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên PR, Marketing.

Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing:Email Marketing, SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, Zalo Ads...

Biết sử dụng các phần mềm cơ bản để thiết kế hình ảnh, video là một lợi thế.

Có kinh nghiệm viết bài, biên tập và quản lý nội dung

Có kỹ năng trình bày, lên kế hoạch và giám sát việc thực thi kế hoạch.

Sáng tạo và chủ động trong công việc.

Trung thực, siêng năng và linh hoạt, chịu được áp lực cao, cẩn thận trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ

Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực

Yêu cầu các phòng ban hổ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao

Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động công ty

Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác ( hiếu hỉ, sinh nhật,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin