Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH TNCL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 135/37/49 - 51 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Làm việc với bộ phận Marketing để thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, hình ảnh phục vụ cho các kênh truyền thông của công ty như website, Facebook, Youtube…;

- Xây dựng ý tưởng theo yêu cầu sản phẩm dịch vụ;

- Triển khai, giám sát việc sản xuất thành phẩm (in và gia công);

- Đảm bảo tất cả thiết kế trên các kênh truyền thông (website, social...) và các ấn phẩm khác (nếu có) theo đúng quy chuẩn của Brand guideline công ty đề ra;

- Hỗ trợ dựng video để đăng trên các nền tảng như Youtube, Facebook, Tiktok..;

- Đưa ra các ý tưởng, đề xuất, phối hợp và hỗ trợ các bộ phận khác (Content, Video, Marketing...) trong việc xây dựng và phát triển nội dung;

- Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu;

- Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo: photoshop, AI, Premiere

Có từ 2 năm kinh nghiệm mảng design

Có kiến thức về sản phẩm.

Có kiến thức và am hiểu về sản phẩm dịch vụ của ngành hàng mẹ và bé là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Kỹ năng giao tiếp.

Kiên nhẫn, biết lắng nghe (Công ty hỗ trợ đào tạo).

Tại Công Ty TNHH TNCL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 14 triệu đồng/tháng (trao đổi khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Chế độ lâu dài: Thực hiện theo quy định của nhà nước.

Được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo Luật lao động và quy định công ty: Sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tết âm lịch.

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động: du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TNCL

